Путин: Террористы из Афганистана могут начать экспансию в соседние страны

Владимир Путин заявил, что обстановка в Афганистане непростая и особое значение для обеспечения безопасности СНГ имеет нейтрализация потенциальных угроз с территории этой страны. В среду президент РФ провел встречу с руководителями спецслужб стран СНГ.

"После окончательного вывода американских войск власть перешла в руки талибов (террористическое движение "Талибан" запрещено в РФ), которые устанавливают свои порядки, свои правила", - сказал президент.

Он также отметил, что продолжает действовать ряд группировок международных террористов, которые стягиваются в Афганистан из Ирака и Сирии и у них есть опыт ведения боевых действий.

"Поэтому не исключено, что террористы могут попытаться дестабилизировать ситуацию и в сопредельных государствах, включая страны СНГ, вплоть до начала прямой экспансии", - считает президент. Путин подчеркнул, что ситуация в Афганистане несет угрозу не только для Таджикистана, но и для всего СНГ.