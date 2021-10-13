Путин: Вопрос продления транзита газа через Украину "чисто экономический"

Вопрос о продлении транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года носит чисто экономический характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

"Чтобы прокачивать (газ), нужно привести систему в нормативное состояние. Это и нас касается, и потребителей в Европе, и украинских операторов. Второе: мы должны понять, сколько можем продать... Мы готовы сохранить этот контракт, более того, если будут созданы экономические и технологические условия, даже увеличить, но мы должны понять, сколько же у нас купят", - сказал Путин на пленарном заседании Российской энергетической недели.

По его словам, Европа может совсем лишиться маршрута поставок газа через Украину из-за износившейся газотранспортной системы.

"Нам все намекают - увеличьте еще поставки через Украину. Опасно увеличивать. Там десятилетиями не ремонтировалась ГТС, там, если давление увеличить, лопнет вообще, Европа совсем лишится этого маршрута", - отметил Путин.

Он также обратил внимание на то, что частные иностранные операторы начали постепенно откачивать принадлежащий им газ из украинских подземных хранилищ.