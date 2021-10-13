Путин заявил, что не заразился коронавирусом благодаря вакцинации

Владимир Путин заявил, что пока не принял решение, поедет ли он на Международную конференцию по климату в Глазго. При этом президент РФ пообещал, что в любом случае примет участие в ее работе.

Вопрос на эту тему прозвучал от ведущей пленарного заседания на "Российской энергетической недели". Когда журналистка поинтересовалась, связано ли такое решение со страхом президента заразиться коронавирусом, Путин ответил, что у него был такой риск, но этого не произошло благодаря вакцинации.

"Ну вот у меня был случай, когда я мог заразиться общаясь со своими ближайшими сотрудниками, которые, к сожалению, заболели, но этого не произошло из-за, как специалисты уже точно говорят, защиты, благодаря вакцинации", - сказал глава государства.