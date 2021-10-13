Президент РФ Владимир Путин заявил, что оппозиция в России жива и жестко критикует власть. Такое заявление глава государства сделал, отвечая на вопрос модератора пленарного заседания "Российской энергетической недели", журналистки CNBC.

"Что касается оппозиции, она у нас работает, жива, критикует власть, причем критикует так жестко, повторю еще раз, как, может быть, в других странах это не делают", - сказал он.

Президент также предложил посмотреть на некоторые российские оппозиционные СМИ. "Они же работают, никто их не трогает, все нормально. Более того, деньги еще от "Газпрома" получают. "Газпром" продает в Европу газ и финансирует оппозиционные СМИ", - отметил Путин.

Президент добавил, что с трудом можно найти другие страны, в которых СМИ, фактически, финансируются из государственных источников и занимают такую непримиримую позицию к властям.