Радзиховский: Научная эмиграция идет из всех стран, из России - не самая большая

Прошла очередная - 118-я Нобелевская неделя. (Нобелевские премии (НП) существуют с 1901 г., но в 1940-1942 гг. не присуждались). Поздравляю Д. Муратова, но перейду все же к более прозаической теме - НП в области науки (НПН).

Сейчас в мире живут 240 НПН. В этом году в их число вошли еще 10 ученых, с 1931 по 1968 г.р., семь из США (один из них - гражданин Канады), двое из ФРГ, один из Италии. Кстати, среди американцев - первый этнический армянин - лауреат в области науки (в США есть еще один "нобелевский армянин" - премия Мира).

Но что толку в деталях чужих праздников? В конце концов для нас важнее то, что с 2019 г., после смерти Ж. Алферова (лауреат 2000 г.), российских НПН - нет. Есть два выходца из СССР : А. Гейм и К. Новоселов (самый молодой лауреат, 1974 г.р.) - физики, лауреаты 2010 г. Но они давно живут и работают в Англии. Гейм - подданный Нидерландов, пару раз довольно резко отказывался от предложений сотрудничества с Россией, Новоселов сохранил российское гражданство, бывает в России, но называть его российским ученым странно: родина ученого в его лаборатории, т.е. в институте графена в Манчестере.

Если в ближайшую пару лет ситуация не изменится, то в 2024-м российскую науку ожидает некоторый казус.

8 февраля 1724 г. указом Правительствующего Сената в России была создана Академия, которая после ряда метаморфоз превратилась в современную РАН - Российскую академию наук. Так что в 2024 г. - 300-летний юбилей. Прийти к нему без нобелевских медалей было бы тем более неприятно, что в 1924-м (200 лет) среди 41 академика РАН был НПН - И. Павлов (всего на тот момент были живы 46 "нобелевцев"), а в 1974-м (250 лет) среди 234 академиков АН СССР - пять НПН (Н. Семенов, П. Черенков, И. Франк, Н. Басов, А. Прохоров) из 145 живших тогда лауреатов НП. Всего же в 1904-2003 гг. (от Павлова до последнего присуждения В. Гинзбургу и А. Абрикосову) советские и российские ученые получили 13 НП, кроме названных еще И. Тамм, Л. Ландау, Л. Канторович, П. Капица (И. Мечников работал во Франции, А. Сахаров был лауреатом премии Мира). Все - физики, кроме физиолога Павлова, химика Семенова и математика (премия по экономике) Канторовича. Сейчас в РАН 823 академика, 1056 членов-корреспондентов (видимо, к 2024 г. станет больше, т.к. должны пройти новые выборы), но НПН нет...

Почему?

Есть несколько популярных ответов.

"Политическая русофобия". Странно - почему же советские ученые НП получали? Кроме того, НП - самая престижная, но не единственная международная награда. Есть десяток премий, сравнимых по значимости: Киото, Вольфа, Шао, Бальцана, короля Фейсала, "за прорыв в фундаментальной науке" (кстати, среди организаторов - российский бизнесмен Мильнер), Крафорда... По всем этим номинациям сегодня живых российских лауреатов нет. Конечно, вообще мало стран, где ученые награждены такими премиями - США, страны Западной Европы, Япония, Канада, Австралия, Израиль. Но у России, самой крупной по населению страны Европы, самооценка Сверхдержавы, как минимум - Великой Державы, есть история Большой Науки (кстати, РАН - одна из старейших академий мира), все это ведет к ожиданиям, что такие награды должны быть. А их - нет. И списывать все на какой-то "заговор против России" - это уже пример паранойи. Причина проще и обидней - нет (почти нет, элемент случайности всегда есть!) достойных работ.

С 2019 г., после смерти Ж. Алферова (лауреат 2000 г.), российских нобелевских лауреатов в области науки - нет

Другой ответ. Малое финансирование науки. Россия тратит на научные исследования около 1% ВВП, а США - 2,7%, КНР - 2,1% и т.д. По цифре расходов на науку РФ на 10-м месте в мире, по доле от ВВП - на 34-м месте. Хуже всего с самым важным показателем - расходами на одного исследователя. Здесь РФ вообще на 47-м месте, по данным 2019 г., Россия тратила на одного исследователя 93 000 долларов, США - 360 000 долларов, Китай - 267 000.

Все так. Но не только в деньгах счастье. Например, расходы Англии - 162 000 долларов на одного исследователя, а Бразилии - 229 000. Но кто же сравнит уровень науки в этих странах!

Кроме того, СССР был традиционно сильнее всего в математике и теорфизике. Исследования в этих областях стоят дешевле, чем сложные эксперименты, но русских лауреатов куда меньше, чем в 1970-1980-е.

Еще одна причина - "утечка мозгов". Кстати, ее масштабы в цифрах часто преувеличивают. Так, по оценкам экспертов, за 1989-2002 годы из СССР/РФ эмигрировали 3500-4000 научных работников. В 1991-1992-м на пмж за рубеж уехали 508 сотрудников РАН (0,8% от общего числа), а в длительные командировки - 1701 сотрудник (1,7%). Но "не числом, а уменьем" тут действует естественный отбор: уезжают, как правило, сильные, другие просто не найдут работы. Достаточно сказать, что сейчас среди 2431 члена Национальной АН (НАН) США больше 30 - эмигранты из СССР/РФ. По некоторым отделениям картина куда ярче: среди 108 членов отделения математики 11 - из СССР/РФ, среди 165 членов отделения физики - семь из СССР/РФ и т.д. Кстати, среди 503 иностранных членов НАН США всего двое - из России, а в том же 1974-м было 14 из СССР.

Научная эмиграция идет из всех стран, из России - далеко не самая большая

Но научная эмиграция идет из всех стран, из России - далеко не самая большая. В 1999 г. 12% членов Королевского общества (английская АН) работали в США! Тем не менее английскую науку это не подрубило. Правда, в Англию, страны ЕС в свою очередь приезжают работать ученые из других стран, в т.ч. из России - а к нам "научные гастарбайтеры" не едут...

Так или иначе, самое опасное для науки - разрушение традиций. Именно школы, "пазлы" - то, чем держится, где растет большая Наука. И если они разрушены - то за деньги их не купишь, не восстановишь.