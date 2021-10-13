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13.10.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Автобусная сеть "Магистраль" меняет маршруты

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 233(8584)
Власти Москвы решили расширить автобусную сеть "Магистраль". Как заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов, изменения коснутся более 200 маршрутов в Центральном и Южном административных округах. Основная цель - ускорить общественный транспорт, чтобы он подолгу не простаивал на перекрестках и не петлял по второстепенным дорогам.
Изменения коснутся автобусных маршрутов в центре и на юге города. Главная цель - ускорить общественный транспорт. Фото: Александр Корольков Изменения коснутся автобусных маршрутов в центре и на юге города. Главная цель - ускорить общественный транспорт. Фото: Александр Корольков
Изменения коснутся автобусных маршрутов в центре и на юге города. Главная цель - ускорить общественный транспорт. Фото: Александр Корольков
Инфографика "РГ"/ Леонид Кулешов/ Сергей Бабкин

Напомню, сеть "Магистраль" работает в Москве с 2016 года. В нее вошли 49 маршрутов, связавших центр с периферией. Многие москвичи с тех пор предпочитают ездить по земле, а не в подземке, любуясь городскими пейзажами. При этом на дорогу пассажиры автобусов времени тратят ни чуть не больше. За счет удобных остановок и развитой сети выделенных полос, появившейся за последнее десятилетие, автобус может доехать, например, от Китай-города до Теплого Cтана за час. А вот на автомобиле этот путь по загруженным трассам занимает времени в полтора-два раза больше. Сейчас, как считают в дептрансе, настало время подвести итоги проекта и даже существенно расширить его географию. Аналитика транспортников показывает, что благодаря "Магистрали" пассажиропоток в центре вырос на 40 процентов. Это разгрузило многие радиальные линии и крупные станции метро. А интервал между "магистральными" автобусами в центре сейчас составляет 5-10 минут, хотя несколько лет назад транспорта можно было и за полчаса не дождаться.

Сейчас "Магистраль" пошла на юг. Как объяснили в дептрансе, именно в этом округе строятся новые станции МЦД, метро и транспортные пересадочные узлы. В транспортном комплексе подсчитали, что расширение автобусной сети актуально для 900 тысяч жителей столицы и ближнего Подмосковья.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Перестраивать маршруты будут поэтапно. Сначала на пути автобусов перенастроят светофоры: контроллеры под асфальтом в нужное время включат зеленый свет. Введут и новые выделенные полосы, а остановки разных магистральных маршрутов подвинут ближе друг к другу. Пересадки с автобуса на автобус теперь бесплатные, поэтому вариантов для поездок станет больше.

"Магистральные" автобусы ездят с интервалом 5-10 минут

Главный принцип построения новых маршрутов - линейность. "Мало кто любит петляющие маршруты, обычно люди предпочитают ехать из точки А в точку Б по прямой, - комментируют в ведомстве. - Вывод: все основные маршруты, которые везут к метро или в соседние районы, должны быть максимально прямыми, без дополнительных "экскурсий", как если бы вы сами поехали на машине. Исключение делаем для так называемых социальных маршрутов - тех, что связывают школы, поликлиники, МФЦ". Изменения сейчас прорабатываются, обновленную "Магистраль" москвичи увидят в 2022 году.

В регионах Экономика Транспорт Общественный транспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

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