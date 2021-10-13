Депутат МГД Козлов: Сервис по вывозу ненужных вещей поможет экологии Москвы

Запуск на официальном сайте мэра столицы сервиса "Вывоз ненужных вещей" поможет формированию ответственного отношения к раздельному сбору отходов и вовлечет в этот процесс много москвичей. Так считает депутат Мосгордумы, председатель комиссии по городскому строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

"Выбросить крупногабаритные вещи, такие как старый холодильник или диван, - это большая проблема, особенно если человек, живет один. Но даже если старую вещь удастся вытащить из квартиры, то оставлять ее у подъезда неприемлемо, - рассказал Александр Козлов агентству городских новостей "Москва". - Крупные старые вещи мешают соседям, портят вид, кроме того за это существует штраф. Поэтому новый сервис "Вывоз ненужных вещей" будет пользоваться спросом".

Он напомнил, что сервис должен заработать до конца этой недели. Заявку на вывоз мусора можно будет оставить на сайте, предварительно составив список вещей, которые нужно будет вывезти. В каждую заявку можно будет включить не более 20 предметов. В назначенный день к жильцу приедет машина с грузчиками, которые вынесут из квартиры ненужные крупногабаритные вещи: бытовую технику, мебель и так далее. Что касается газового оборудования, то это могут делать только специализированные организации. Поэтому нужно заранее пригласить их для демонтажа. В список крупногабаритных вещей включены и автомобили. И с появлением городского сервиса проблему брошенных машин во дворе можно будет решить цивилизованным путем.

"Согласно социологическим исследованиям, значительная доля москвичей готовы разделять мусор максимально тщательно, если они знают, куда его выбросить и что он будет утилизирован должным образом. Создание сервиса по вывозу ненужных вещей - это еще один шаг к развитию городских сервисов, которые работают на формирование ответственного, цивилизованного отношения к проблеме утилизации мусора, и это можно только приветствовать", - заключил депутат.