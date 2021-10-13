Для тамбовских школьников организуют военно-патриотические смены

Под Тамбовом открылся Центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард". Здесь старшеклассники смогут не только подготовиться к службе в армии, но и узнать, что значит "родину любить". Для юношей недельная смена в "Авангарде" будет обязательной, девушки могут посещать занятия по желанию. Судя по параду "Юнармии" на открытии центра, желающих достаточно.

Два учебных корпуса и общежитие готовы принимать 4000 человек в год. Фото: Пресс-служба ЗВО

Открыли "Авангард" в поселке Георгиевском в получасе езды от областного центра. Когда-то здесь было ПТУ, готовившее трактористов, потом оно закрылось и бывшее учебное заведение постепенно превратилось в заброшенный город из мультфильма "Маугли".

- Здесь деревья росли, - начальник регионального штаба "Юнармии" Сергей Новиков показал на новенький плац. - Пришлось более тысячи стволов убирать.

Превращали заросшее ПТУ в патриотический учебный центр всем миром. Кампус передали на баланс тамбовского университета имени Державина, областные власти и промышленники выделили средства на реконструкцию, военные помогли с рабочей силой, техникой и специалистами. Саперы из бригады спецназа построили стрельбище и небольшой, но укрепленный партизанский городок с траншеями, огневыми точками и даже снайперским гнездом меж двух сосен. Артиллеристы прикатили и поставили на постамент гаубицу времен войны. Летчики не пожалели любовно восстановленного самолета Л-29 "Дельфин" - теперь он украшает плац.

Под крылом самолета разложили свои грозные инструменты разведчики из бригады спецназа. Полдюжины снайперских винтовок и автоматов разных типов, пулеметы, гранатометы и даже стреляющий нож. Если повернуть его рукоятью к неприятелю и нажать тугую кнопку, произойдет бесшумный выстрел (патроны здесь особые, как и все в спецназе). Рядом рации, лыжи, парашюты и альпинистские ботинки с металлическими шипами. За партизанским городком парни в зеленых балаклавах навязали меж деревьями веревок с хитрыми узлами и несколько часов катали визжащих девчонок и восторженно молчащих пацанов над условными пропастями и реками.

Для юношей недельная смена в "Авангарде" будет обязательной, девушки могут посещать занятия по желанию

- Мы даем возможность детям понять, что такое служба в армии, преодолеть определенные препятствия на пути достижения своих целей. Неважно, будут ли они после этого служить в армии или выберут другую стезю, - здесь формируются чувства патриотизма и взаимовыручки. А самое, наверное, главное - чувство гордости за свою родину. Служат же у нас не только в Вооруженных силах, - рассказал "РГ" заместитель командующего войсками Западного военного округа полковник Виктор Журавлев. - Ну и, конечно, необходимо прививать молодежи ощущение собственной полезности, необходимости для страны. Чтобы они почувствовали, что об их будущем заботятся и руководство страны, и региональные власти.

Реанимация старого профтехучилища и обустройство в нем нового комплекса для военной подготовки обошлось в 70 миллионов рублей. Два учебных корпуса и общежитие с советскими колосьями на фронтоне готовы принимать 4000 человек в год, первая смена уже началась. Все десятиклассники региона пройдут здесь недельный курс азов военной науки: огневую подготовку, физическую, полосу препятствий, тактику, оказание первой медицинской помощи. Присутствие на занятиях девушек не только не возбраняется, но и приветствуется. Как известно, прекрасный пол уже прочно прописался в Сухопутных войсках, успешно осваивает авиацию и поглядывает на флот.

В честь открытия центра воинские части Тамбова пригнали в Георгиевский боевую технику. Мудреные машины радиоэлектронной борьбы, которые издалека распознают секретные и защищенные телефоны армий НАТО. Глушилки, от которых эти гаджеты внезапно перестают работать. Беспилотники с зоркими стеклянными глазами.

В день открытия с центром познакомились более 200 представителей военно-патриотических, поисковых, кадетских, юнармейских объединений и клубов.

Хорошенькая юнармейка в красном берете фотографировалась у манекена, обвешанного броней и оружием.

- Дурочка, живого выбирай! - хохотали подружки.