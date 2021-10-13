Как не наткнуться на мошенников в поисках высокой зарплаты

В Москве активизировались мошенники на рынке труда: горожанам предлагают работу с высоким доходом, которая на самом деле оказывается в лучшем случае "лохотроном", а в худшем - фактически рабством.

"Чем выше активность в поисках вакансии, тем выше шансы рано или поздно встретиться с недобросовестным работодателем, - рассказал "РГ" руководитель по развитию сервиса "Авито Работа" Дмитрий Пучков. - Чтобы свести риск подобной встречи к минимуму, стоит подойти к выбору нового места работы со всей ответственностью".

HeadHunter, "Авито", SupejJob и многие другие сервисы выставляют на своих сайтах различные барьеры для мошенников, однако они все равно умудряются попадать даже на порталы авторитетных агрегаторов. Есть несколько популярных сценариев, по которым жители Москвы в поисках лучшей доли расстаются с деньгами или временем. И самый главный признак, который должен насторожить, - платное обучение. "Учить" могут чему угодно: от веб-дизайна до раскраски детских игрушек. Далее по конкурсу якобы устраивают на работу, но никто отбор не проходит. "Мне не так давно попалось объявление: требуются мастера по производству сувенирных наборов, - делится своей историей студентка Алина Маркасова. - Я занималась раньше декупажом и другими видами рукоделия. Подумала - почему бы не попробовать? Тем более что такие наборы я действительно видела в газетных киосках. Ни тени сомнения не было". В действительности Алина и еще с десяток других желающих заработать прошли зум-всеобуч за 5 тысяч рублей и действительно получили базовые навыки работы. Собственно, они и не были какими-то сверхъестественными: нужно было просто собрать несколько составных частей. Однако когда девушка выполнила тестовое задание и показала руководителю несколько свечек, то та их просто... забраковала. "Тут неровно, здесь неплотно прилегает, - цитирует Алина своего "босса". - Словом, придирались к каким-то мелочам, которые и не видны невооруженным глазом". Работу в итоге не приняли, а деньги за обучение не вернули.

"Если работодатель готов взять вас на работу сразу после платного обучения за ваш счет, не рекомендуем рассматривать вакансию всерьез, - комментирует Дмитрий Пучков. - Работодатель ищет работника определенной квалификации, а не студента на платные курсы по переквалификации. Если позиция предусматривает специфические навыки, овладеть которыми можно только непосредственно на предприятии или работая в компании, такое обучение, скорее всего, проведут вам по ходу дела либо за счет компании в процессе работы". Аналогичным образом должно насторожить требование оставить залог за "бронь" места для вас. Например, под предлогом, что позицию из объявления только что закрыли, но так как вы очень понравились работодателю и скоро освобождается еще одно место, то его готовы оставить для вас, предупредил собеседник "РГ" еще об одной популярной уловке.

Появляются жалобы на недобросовестных работодателей и у представителей творческих специальностей. Например, в копирайтеры иногда идут даже домохозяйки и охранники со сменным графиком - вполне неплохой способ подзаработать на постах в соцсетях. Нередко и заработки предлагают достойные - по 30-80 тысяч рублей за полностью удаленную работу от случая к случаю. "Вроде бы и условия понятные были, и посты мои понравились, - делится несостоявшийся райтер, в миру таксист Вадим Полях. - Но вот попросили тестовое задание сделать. А там куча всего! Я после смены недосыпал, писал, но и то едва за четыре дня справился. Ну в общем отправил, а в ответ - тишина! Испарились люди".

Нормальные тестовые задания, которые тоже бывают, обычно не требуют более 20-30 минут на выполнение

И это Вадиму еще повезло, уверены представители "Авито Работа". "Нередко после сдачи тестового задания вы получаете новое тестовое задание, чтобы работодатель мог окончательно убедиться, что вы подходите. Вы снова работаете бесплатно, потом снова работаете, потом снова работаете, пока не поймете, что вас просто используют", - комментирует собеседник "РГ". Так что если вы видите объемное тестовое задание, которое по сути является работой, отказывайтесь его выполнять. Нормальные тестовые задания, которые тоже бывают, обычно не требуют более 20-30 минут на выполнение (максимум - 1-2 часа).

По оценкам собеседников "РГ", соискателя также должна насторожить высокая зарплата в вакансии. Нет, конечно, искать высокий доход не возбраняется, но - цифра должна соответствовать средней по рынку. Высокая зарплата сразу выделяет объявление работодателя на фоне аналогичных и привлекает соискателей. Прежде чем откликаться на подобное предложение, проверьте средний уровень оплаты труда, который предлагают другие компании соискателям на аналогичные позиции, говорят представители "Авито Работа". Стоит критически отнестись к предложению работы, если компенсация превышает среднюю цифру в разы. Разница в 10-20 процентов возможна и допустима и не должна вызывать особых опасений. За слишком высокой зарплатой чаще всего скрывается работа за процент от предполагаемой выручки либо низкая фиксированная часть и высокие премии за выполнение заведомо завышенного плана. В худшем случае работа может быть связана с нелегальной или полулегальной деятельностью.

Формулировки и описание позиции в объявлении должны быть четкими и понятными. Если из объявления непонятно, чем придется заниматься и на какую позицию ищут работника, вряд ли это серьезное предложение. Общие фразы "заработок неограничен", "опыт не требуется", "быстрый карьерный рост" часто используют, например, в сетевом маркетинге, когда речь идет о найме агентов низшего звена. Гораздо больше доверия заслуживают объявления, где работодатель предоставляет подробную информацию о вакансии, включая требования к соискателю, нужные навыки, уровень оплаты, график и условия работы. В любом случае, еще до собеседования будет нелишним связаться с работодателем и уточнить важные подробности о позиции: как обустроено рабочее место, какой график работы, подразумевается ли оформление по ТК, есть ли система штрафов и т.д.