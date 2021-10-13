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13.10.2021 12:51
Рубрика: Власть

Калужские власти выделили 10 машин медикам из своего автопарка

Текст: Елена Шулепова (Калуга)

В Калуге 10 машин из автопарка администрации области с сегодняшнего дня будут помогать медикам обслуживать вызовы врачей на дом. Такое поручение дал замгубернатора Константин Горобцов на заседании рабочей группы регионального штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Фото: iStock
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Из автопарка обладминистрации на помощь врачам вместе с 10 машинами выделяется и водительский состав. Они будут работать ежедневно в две смены - с 8 до 23 часов. Это вызвано большой нагрузкой на медицинские организации, отмечалось на заседании штаба. Машины с сегодняшнего дня закрепляются за больницей скорой помощи. Замгубернатра предложил городской управе присоединиться к этой инициативе и найти возможность выделить автомобили из своего автопарка для врачей.

Также на заседании штаба было принято решение категорически запретить вход на территорию любых образовательных учреждений - от детского сада до вуза - родителям без масок. Горобцов распорядился дать команду руководителям этих учреждений на запрет появления людей без масок на подведомственных территориях.

В настоящее время, по данным региональных минздрава и управления Роспотребнадзора, эпидситуация в регионе остается напряженной. В области на лечении в ковидных больных в стационарах находятся 1,748 человек, всего в 13 медучреждениях для этих целей развернуто 2 тысячи коек. По данным на 11 октября, за сутки в регионе заболели COVID-19 144 человека и столько же выздоровели. Всего было инфицировано в области - 49 675 человек, из них 47 250 - вылечились, 753 - скончались. Привито 310 тыс. 781 человек (47,8 % от плана). Из них закончили вакцинацию - 291 тыс. 316 человека (44,8 % от плана).

Как отмечалось на заседании штаба, к административной ответственности привлечены 141 человек из-за несвоевременного обследования на ковид после возвращения из за границы. Всего же коронавирусная инфекция была выявлена у 144 калужан, вернувшихся с курортов нашей страны, и у 207 - из за рубежа.

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