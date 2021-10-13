Мишустин поручил в кратчайшие сроки завершить строительство медцентра в Орле

Орловская область получит от правительства поддержку, чтобы завершить растянувшееся на годы строительство многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы. Ситуацию вокруг важного социального объекта премьер-министр Михаил Мишустин назвал "просто позором", влияющим на отношение граждан к местной власти.

"Ее надо достроить и сдать как можно быстрее, не выносить это на далекие времена", - указал он губернатору региона Андрею Клычкову, осматривая состояние работ.

Глава области будет нести персональную ответственность за объект, а премьер пообещал личную помощь. Руководителю Минстроя Иреку Файзуллину поручено в ежемесячном режиме следить за подготовкой проектно-сметной документации. После ее утверждения правительство предусмотрит средства на завершение медцентра.

Строительство началось еще в 2007 году, сопровождалось сменами подрядчика, уголовными делами о хищении средств. В народе здание окрестили "Титаником". Сейчас готовность объекта оценивается в 82 процента.