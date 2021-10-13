Мишустин посетил с рабочим визитом Орловскую область

Правительство посодействует Орловской области с завершением строительства многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы. Губернатор региона будет нести за это персональную ответственность, а премьер-министр Михаил Мишустин пообещал ему личную помощь.

Глава кабинета министров продолжает рабочие поездки по регионам Центрального федерального округа страны. В среду он посетил Орловскую область, столкнувшись с примером позорного отношения к строительству социальной инфраструктуры городов. Такой характеристики от второго лица государства удостоился объект, который жители Орла окрестили "Титаником".

Большое здание нового многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы местные власти задумали более 15 лет назад, к строительству приступили в 2007 году. Только готовность объекта до сих пор немногим превышает 80 процентов. Несколько раз менялись подрядчики, это сопровождалось уголовными делами о хищении средств.

- Здесь закопаны средства. Та беда, которая случилась, - это просто позор! - возмутился Михаил Мишустин, осматривая стройку. - Потому что люди, которые вокруг ходят и смотрят, соответствующим образом формируют отношение к властям, в том числе региональным и местным, и это недопустимо.

Регион твердо намерен сдать медцентр, но хотел бы получить помощь федерального правительства. Михаил Мишустин, наверно, и был бы рад тут же пообещать сотни миллионов или несколько миллиардов рублей. Тем более он сам считает, что достроить корпус надо и надо сделать это как можно быстрее. Однако проектно-сметная документация на оставшуюся пятую часть работ пока не утверждена.

"Без проектно-сметной документации мы деньги не доставим. Это же очевидно абсолютно, что нельзя телегу запрягать впереди лошади. Не обижайтесь, я сейчас говорю по-товарищески", - сказал премьер губернатору Андрею Клычкову. Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что документы должны быть готовы в ноябре.

В итоге Михаил Мишустин назначил персонально ответственным за объект губернатора Орловской области, но участвовать будут, как говорится, всем миром. "Я вам буду лично помогать", - сказал премьер. Министру строительства и ЖКХ поручено постоянно контролировать прохождение проектно-сметной документации. На личный контроль ситуацию возьмет полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Глава правительства также посетил предприятие "Орелмасло", специализирующееся на производстве рапсового и подсолнечного масла. Бизнес продвигается успешно, у компании есть планы по развитию, включая модернизацию производств с учетом новой политики по снижению выброса углекислых газов. Но на компанию повлияло решение правительства по сдерживанию цен на подсолнечное масло, и руководители осторожно интересовались у премьера дальнейшими намерениями кабинета министров.

"Экспортные пошлины, которые были установлены, в том числе на подсолнечник, и которые работают сегодня вместе с демпферным механизмом по маслу, будут работать до 31 августа 2022 года", - сказал им Михаил Мишустин. Без них, подчеркнул он, ситуация на внутреннем рынке была бы крайне негативная.

На заводе "Протон", специализирующемся на выпуске оптоэлектроники, тоже поднимали вопрос о сбыте своей продукции. Сейчас почти 70 процентов ее относится к сфере специального назначения, но в планах снижение доли и увеличение гражданской составляющей. "Мы сегодня запускаем новую льготу стимулирования потребителей, которые будут покупать вашу продукцию, - заявил председатель правительства. - Именно они будут получать соответствующие средства для того, чтобы конкурентоспособно покупать вашу продукцию". Он посоветовал заводу обратить внимание и на правительственные меры поддержки IT-отрасли, подумать, как можно было бы ими воспользоваться.

Чтобы предприятиям самим было проще получать субсидии от государства, правительство активно переводит их оформление в электронный вид. Онлайн заявку сейчас можно подать на 30 видов субсидий. "Все остальные формы поддержки, которые должны быть формализованы в электронном виде, будут в течение года переведены в государственной информационной системе "Промышленность" в такую форму", - рассказал Мишустин.

Кроме того, считает премьер, нужно сокращать количество документов и избыточных требований для получения госпомощи. "Я думаю, что в этом смысле мы еще раз дадим поручение Минпромторгу, но эта работа уже идет в повседневном режиме", - отметил председатель правительства.