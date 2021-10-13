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13.10.2021 16:06
Рубрика: Власть

Мишустин посетил с рабочим визитом Орловскую область

Текст: Владимир Кузьмин (Орел)
Правительство посодействует Орловской области с завершением строительства многопрофильного медицинского центра областной клинической больницы. Губернатор региона будет нести за это персональную ответственность, а премьер-министр Михаил Мишустин пообещал ему личную помощь.

Глава кабинета министров продолжает рабочие поездки по регионам Центрального федерального округа страны. В среду он посетил Орловскую область, столкнувшись с примером позорного отношения к строительству социальной инфраструктуры городов. Такой характеристики от второго лица государства удостоился объект, который жители Орла окрестили "Титаником".

Фото: РИА Новости
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Большое здание нового многопрофильного медицинского центра Орловской областной клинической больницы местные власти задумали более 15 лет назад, к строительству приступили в 2007 году. Только готовность объекта до сих пор немногим превышает 80 процентов. Несколько раз менялись подрядчики, это сопровождалось уголовными делами о хищении средств.

- Здесь закопаны средства. Та беда, которая случилась, - это просто позор! - возмутился Михаил Мишустин, осматривая стройку. - Потому что люди, которые вокруг ходят и смотрят, соответствующим образом формируют отношение к властям, в том числе региональным и местным, и это недопустимо.

Регион твердо намерен сдать медцентр, но хотел бы получить помощь федерального правительства. Михаил Мишустин, наверно, и был бы рад тут же пообещать сотни миллионов или несколько миллиардов рублей. Тем более он сам считает, что достроить корпус надо и надо сделать это как можно быстрее. Однако проектно-сметная документация на оставшуюся пятую часть работ пока не утверждена.

"Без проектно-сметной документации мы деньги не доставим. Это же очевидно абсолютно, что нельзя телегу запрягать впереди лошади. Не обижайтесь, я сейчас говорю по-товарищески", - сказал премьер губернатору Андрею Клычкову. Глава Минстроя Ирек Файзуллин сообщил, что документы должны быть готовы в ноябре.

В итоге Михаил Мишустин назначил персонально ответственным за объект губернатора Орловской области, но участвовать будут, как говорится, всем миром. "Я вам буду лично помогать", - сказал премьер. Министру строительства и ЖКХ поручено постоянно контролировать прохождение проектно-сметной документации. На личный контроль ситуацию возьмет полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Глава правительства также посетил предприятие "Орелмасло", специализирующееся на производстве рапсового и подсолнечного масла. Бизнес продвигается успешно, у компании есть планы по развитию, включая модернизацию производств с учетом новой политики по снижению выброса углекислых газов. Но на компанию повлияло решение правительства по сдерживанию цен на подсолнечное масло, и руководители осторожно интересовались у премьера дальнейшими намерениями кабинета министров.

"Экспортные пошлины, которые были установлены, в том числе на подсолнечник, и которые работают сегодня вместе с демпферным механизмом по маслу, будут работать до 31 августа 2022 года", - сказал им Михаил Мишустин. Без них, подчеркнул он, ситуация на внутреннем рынке была бы крайне негативная.

Фото: Александр Корольков/РГ
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На заводе "Протон", специализирующемся на выпуске оптоэлектроники, тоже поднимали вопрос о сбыте своей продукции. Сейчас почти 70 процентов ее относится к сфере специального назначения, но в планах снижение доли и увеличение гражданской составляющей. "Мы сегодня запускаем новую льготу стимулирования потребителей, которые будут покупать вашу продукцию, - заявил председатель правительства. - Именно они будут получать соответствующие средства для того, чтобы конкурентоспособно покупать вашу продукцию". Он посоветовал заводу обратить внимание и на правительственные меры поддержки IT-отрасли, подумать, как можно было бы ими воспользоваться.

Чтобы предприятиям самим было проще получать субсидии от государства, правительство активно переводит их оформление в электронный вид. Онлайн заявку сейчас можно подать на 30 видов субсидий. "Все остальные формы поддержки, которые должны быть формализованы в электронном виде, будут в течение года переведены в государственной информационной системе "Промышленность" в такую форму", - рассказал Мишустин.

Кроме того, считает премьер, нужно сокращать количество документов и избыточных требований для получения госпомощи. "Я думаю, что в этом смысле мы еще раз дадим поручение Минпромторгу, но эта работа уже идет в повседневном режиме", - отметил председатель правительства.

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