Москва запускает бесплатный сервис по вывозу крупногабаритных отходов

Куда отдать тяжелый неработающий холодильник или старую мебельную стенку? По существующим правилам владелец должен обеспечить их утилизацию. Специального контейнера под отработавшие свое вещи в большинстве столичных дворов нет. Выходит, надо вызывать специальную машину. А это стоит денег и, главное, не дает гарантии, что груз доедет до места назначения, а не окажется в ближайшей канаве.

Поэтому многие москвичи просто выносят крупногабаритный мусор к дворовым контейнерам. Авось заберут те, кому надо. Но чаще хлам разбирают дворники, стараясь запихнуть его в те же контейнеры под мусор. В результате такие отходы портят оборудование на сортировочных станциях или просто там и остаются до лучших времен. Чтобы решить проблему, на этой неделе в городе обещают запустить новый бесплатный сервис "Вывоз ненужных вещей".

Откроется услуга на mos.ru, рассказал "РГ" замруководителя ГКУ "Новые технологии управления" Илья Демин. Нажав на плашку "Вывоз ненужных вещей", нужно будет указать адрес, контактные данные, а также дату и удобный временной интервал для вывоза. На первом этапе, по словам Демина, вывозить будут только металлосодержащие вещи: холодильники, посудомоечные и стиральные машины, ванны и даже автомобили. Впрочем, чтобы не вывезли "мешающее чужое авто", заказчик должен приложить к заказу копии права собственности на автомобиль. А владельцу ванны самостоятельно придется демонтировать ее из стены, газовую плиту отключить должен будет специалист "Мосгаза".

Затем приедет машина организации-партнера, предоставит грузчиков, обеспечит погрузку и вывоз. Вся операция займет около получаса. Для москвича все это не будет стоить никаких денег. В том, что груз доедет до пункта утилизации, можно не сомневаться - брендированные машины отслеживаются. Сколько будет таких машин, пока неизвестно. Город продолжает искать индивидуальных предпринимателей и компании, готовые участвовать в проекте. До ноября обещают начать вывозить и тяжелую мебель, например, диваны, кровати. Правда, те же стенки, скорее всего, придется владельцу сначала разобрать на части. "Вывоз ненужных вещей - это скорее эксперимент. На этапе его запуска предполагается стопроцентная утилизация вещей. Насколько решение правильное - покажет время", - говорит Демин. Но если все будет хорошо, проект вынесут на отдельный сайт или поместят в раздел на портале "Наш город", к прочим ЖКХ-услугам.

Напомню, что до сих пор судьба крупногабаритных вещей зависела только от сознательности хозяина. Поэтому растет число тех, кто ищет для них "вторые руки". Фирмы чаще всего собирают металл, но ту же ванную до них самостоятельно не довезешь. На втором месте - техника, популярная из-за дорогостоящих плат, радиаторов и прочего. Самое сложное - пристроить ненужную мебель. Если заглянуть на сайт "Авито", то больше половины объявлений о реализации мебели б/у в графе "стоимость" стоит "даром". Хотя и ее можно отправить в переработку, уверен сооснователь экоцентра "Сборка" Сергей Тушев. Но заниматься этим должны не москвичи, а специалисты.

Старую мебель и технику заберут из вашего дома бесплатно, а потом отвезут на переработку

"Например, к нам в "Сборку" москвичи ежедневно привозят электрохлам, в том числе крупногабаритный. Если в начале года в месяц мы собирали около трех тонн такого вторсырья, сейчас уже по четыре тонны, - объяснил он. - Собранное разбираем и передаем на профильные предприятия. Всего в год, надеюсь, соберем до 35 тонн". Вынутые из электротехники металлы снова возвращаются в оборот. Вторичный пластик от электрохлама востребован у производителей тары, труб, скамеек, подоконников. Толстое стекло от телевизоров с кинескопами передается на стекольные заводы для переплавки. Аналогичным образом, считает Трушин, можно разобрать и мебель - стекло переплавить, металлические клепки отправить на новые изделия, а ткань или ДСП пустить на что-то полезное.

Основатель экологического проекта "Собиратор" Леонид Синицын отметил, что запуск нового городского сервиса поможет избавить город от несанкционированных свалок, которые портят экологию.

Кстати, пока городской сервис не заработал, заказать контейнер на 8 кубометров для вывоза крупногабаритного мусора той же мебельной стенки обойдется минимум в 7 тысяч рублей. Если мусора больше, контейнер с погрузкой на 20 кубометров будет стоить уже 16 тысяч рублей.