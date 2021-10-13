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13.10.2021 15:09
Рубрика: Общество

Москвичи могут сдать электротехнику рядом с домом в выходные

Текст: Ирина Огилько
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

16-17 октября в столице и других городах страны пройдет акция "Электроосень 2021". В рамках акции москвичи смогут сдать ненужную или неработающую электротехнику на переработку. Проводят акцию представители экологического проекта "Собиратор". Что будут принимать от москвичей, куда нести ненужное, выяснил корреспондент "РГ".

Фото: iStock
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Как рассказала "РГ" представитель проекта "Собиратор" Анастасия Базарнова, в столице в эти два дня будет открыто 122 точки сбора электротехники, а всего в стране более 160. На каждой точке акции будут дежурить волонтеры, а саму территорию обозначат флажками и плакатами акции. "ЭлектроОсень-2021 - это операция по спасению техники от свалки, - рассказала Базарнова. - Первое такое мероприятие прошло в 2016 году. Тогда экологический проект "Собиратор" и волонтерское движение "РазДельный Сбор" собрали около тонны электрохлама. На последней акции этой весной мы собрали уже 47 тонн. Общий вес переработанной за эти годы техники составил - 151,5 тонны. То есть это количество электрохлама не попало на полигоны и не загрязняет окружающую среду".

Как отмечают специалисты проекта, переработка техники снижает загрязнение окружающей среды и безопасна для человека. При этом техника состоит из сотен различных полезных компонентов, которые можно переработать и повторно использовать. Но есть и опасные вещества, которые отравляют природу. Недобросовестные "переработчики" забирают из техники только ценное, а остальное выбрасывают на свалку. Как заверяют организаторы акции, всю собранную в рамках акции технику, переработчики разберут на составляющие: пластиковые корпуса, разные виды деталей, платы, провода. Все они обретут вторую жизнь, а опасные компоненты, такие как электронно-лучевые трубки и элементы питания, будут обезврежены в специальных условиях.

Сдать во время акции можно любую технику, например, торшеры, пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры и компьютерные мониторы, провода, мышки, системные блоки, принтеры, сканеры, телефоны, плееры, провода, зарядки, наушники и прочее.

Не собирают: батарейки, лампочки, картриджи, диски и кассеты.

Никаких материальных благ участникам акции организаторы не обещают, но уверяют, что само участие в проекте принесет участнику положительные эмоции и ощущение своей причастности к решению проблемы обращения с отходами и сокращение личного экоследа (или иными словами, негативного влияния на окружающую среду).

Сдать ненужное можно на Цветном бульваре, 30; 1-я Тверская-Ямская, 10; Васильевская ул.9; Дмитровский проезд 2/3; ул. Раевского, 10; проезд Березовой рощи,3; Ленинский проспект, 43; Лихаческий проезд, 7а и по другим адресам.

Полный список мест можно посмотреть на сайте акции или на карте.

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