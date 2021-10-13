Москвичи могут сдать электротехнику рядом с домом в выходные

16-17 октября в столице и других городах страны пройдет акция "Электроосень 2021". В рамках акции москвичи смогут сдать ненужную или неработающую электротехнику на переработку. Проводят акцию представители экологического проекта "Собиратор". Что будут принимать от москвичей, куда нести ненужное, выяснил корреспондент "РГ".

Как рассказала "РГ" представитель проекта "Собиратор" Анастасия Базарнова, в столице в эти два дня будет открыто 122 точки сбора электротехники, а всего в стране более 160. На каждой точке акции будут дежурить волонтеры, а саму территорию обозначат флажками и плакатами акции. "ЭлектроОсень-2021 - это операция по спасению техники от свалки, - рассказала Базарнова. - Первое такое мероприятие прошло в 2016 году. Тогда экологический проект "Собиратор" и волонтерское движение "РазДельный Сбор" собрали около тонны электрохлама. На последней акции этой весной мы собрали уже 47 тонн. Общий вес переработанной за эти годы техники составил - 151,5 тонны. То есть это количество электрохлама не попало на полигоны и не загрязняет окружающую среду".

Как отмечают специалисты проекта, переработка техники снижает загрязнение окружающей среды и безопасна для человека. При этом техника состоит из сотен различных полезных компонентов, которые можно переработать и повторно использовать. Но есть и опасные вещества, которые отравляют природу. Недобросовестные "переработчики" забирают из техники только ценное, а остальное выбрасывают на свалку. Как заверяют организаторы акции, всю собранную в рамках акции технику, переработчики разберут на составляющие: пластиковые корпуса, разные виды деталей, платы, провода. Все они обретут вторую жизнь, а опасные компоненты, такие как электронно-лучевые трубки и элементы питания, будут обезврежены в специальных условиях.

Сдать во время акции можно любую технику, например, торшеры, пылесосы, фены, утюги, чайники, телевизоры и компьютерные мониторы, провода, мышки, системные блоки, принтеры, сканеры, телефоны, плееры, провода, зарядки, наушники и прочее.

Не собирают: батарейки, лампочки, картриджи, диски и кассеты.

Никаких материальных благ участникам акции организаторы не обещают, но уверяют, что само участие в проекте принесет участнику положительные эмоции и ощущение своей причастности к решению проблемы обращения с отходами и сокращение личного экоследа (или иными словами, негативного влияния на окружающую среду).

Сдать ненужное можно на Цветном бульваре, 30; 1-я Тверская-Ямская, 10; Васильевская ул.9; Дмитровский проезд 2/3; ул. Раевского, 10; проезд Березовой рощи,3; Ленинский проспект, 43; Лихаческий проезд, 7а и по другим адресам.

Полный список мест можно посмотреть на сайте акции или на карте.