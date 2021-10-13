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Текст:   Ирина Огилько 
11:16 13.10.2021

Москвичи смогут устанавливать в ванных комнатах трап для душа

В Москве сняли запрет на установку трапа для душа, с помощью которого сливное отверстие размещают в стяжке пола. Изменения уже внесены в свод правил. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Фото: istock
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования

Как напоминают специалисты, если решили отказаться от ванной или душевой кабины, помните, что нужно провести гидроизоляцию помещения. Оборудовать трап в перекрытии нельзя - ремонтные работы не должны затрагивать несущие конструкции.

Установка душа с трапом - это переустройство помещения. Требуется согласование Мосжилинспекции. Подать заявление на согласование переустройства и перепланировки помещения можно на портале mos.ru. Напомним, что в 2020 году эту госуслугу перевели полностью в электронный вид.

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