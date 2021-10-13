На сайте Липецкого облсовета указали электронные адреса всех депутатов

На сайте Липецкого областного Совета в рубрике "Депутатский корпус" добавлены электронные адреса всех парламентариев седьмого созыва. Они созданы для быстрой связи жителей с народными избранниками.

- Обратная связь с избирателями - важная составляющая нашей работы, - уверен спикер регионального заксобрания Дмитрий Аверов. - На домене облсовета созданы почтовые ящики для каждого парламентария. Все депутаты нового созыва получат логины и пароли от них. Призываю всех своих коллег активно использовать этот инструмент связи. Можно также подключить к работе с обращениями своих помощников, чтобы оперативно решать вопросы, поступающие от жителей.

Липчане смогут написать обращение любому депутату через электронную приемную на сайте облсовета, достаточно выбрать фамилию парламентария. К тесту можно прикрепить необходимые документы и фото. Все поступившие письма берет на контроль приемная регионального парламента по работе с обращениями граждан. В обязательном порядке жители получают ответ или информацию о ходе рассмотрения заявления. Телефон приемной облсовета по работе с обращениями граждан 8 (4742) 27-44-56.