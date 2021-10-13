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Рубрика: Происшествия

Названы самые частые виды ДТП в Москве

Текст: Ирина Огилько
Самыми частыми видами дорожно-транспортных происшествий в столице назвали столкновения и наезды на пешеходов. Такие результаты рассказали в Госавтоинспекции Москвы, после проведения анализа основных показателей аварийности за девять месяцев текущего года.

Всего за девять месяцев этого года на территории столицы зарегистрировано 6141 дорожно-транспортное происшествие, в результате которых погибли 243 человека и 6976 получили ранения различной степени тяжести.

Фото: iStock
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С участием детей зарегистрировано 570 ДТП, в результате которых восемь несовершеннолетних погибли и 601 ребенок пострадал.

По итогам девяти месяцев, преобладающими видами ДТП являются: столкновение и наезды на пешеходов.

Наиболее опасными для участников дорожного движения видами ДТП в Москве стали наезды на препятствия и на стоящие транспортные средства. Именно в таких дорожных авариях люди чаще всего погибали и получали тяжелые травмы.

А основные причины происшествий остались прежние: несоблюдение дистанции водителями, несоблюдение очередности проезда, превышение скорости, нарушение правил проезда пешеходных переходов и нарушение правил перестроения.

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