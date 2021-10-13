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13.10.2021 11:11
Рубрика: Общество

Новый воздушный реанимобиль появился в Костромской области

Текст: Элина Труханова (Кострома)
Российская газета - Неделя - Центральная Россия № 234(8585)
В костромском аэропорту Сокеркино приземлился новый вертолет "Ансат", предназначенный для выполнения полетов санитарной авиации.
Костромская область - одна из самых немногих, которая имеет два санитарных вертолета "Ансат". Фото: Георгий Зимарев/ РИА Новости Костромская область - одна из самых немногих, которая имеет два санитарных вертолета "Ансат". Фото: Георгий Зимарев/ РИА Новости
Костромская область - одна из самых немногих, которая имеет два санитарных вертолета "Ансат". Фото: Георгий Зимарев/ РИА Новости

В администрации области пояснили, что регион приобрел воздушное судно в рамках нацпроекта "Здравоохранение"

Фото: Владимир Песня/РИА Новости
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Костромская область, площадь которой составляет 60 с лишним тысяч квадратных километров, сохранила свою медицинскую авиацию и продолжает ее развивать. Ведь в некоторые отдаленные районы быстро можно добраться исключительно по воздуху.

В 2018 году для костромских медиков был куплен вертолет "Ансат" с медицинским модулем на борту, позволяющим во время полета проводить реанимационные мероприятия и спасать жизни пациентов.

Вертолет, в начале октября прилетевший в Сокеркино, - вторая приобретенная регионом машина. В департаменте здравоохранения пояснили, что судно позволит обеспечить бесперебойную работу санавиации. Согласно техническим требованиям, вертолет после 58 часов полетов отправляют на диагностику, и раньше в это время "Ансат" заменяли вертолетом Ми-2. Он в хорошем техническом состоянии, но не оснащен медицинским модулем.

- Теперь вертолеты будут заменять друг друга. Медицинский модуль - это то, что необходимо для оказания медицинской помощи уже в полете. Наркозный аппарат, искусственная вентиляция легких, монитор кардионаблюдения. Это фактически воздушный реанимобиль. Для Костромской области двух вертолетов достаточно. Мы чуть ли не единственная область, которая имеет два вертолета "Ансат", - подчеркнул председатель совета Ассоциации врачей Костромской области Сергей Титов.

По словам заместителя губернатора Ольги Ереминой, Костромская область первая, кто включился в программу Минздрава РФ и в 2018 году приобрел такую машину.

Фото: Пресс-служба правительства Кемеровской области
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- Проанализировав результаты работы, мы понимаем эффективность не просто транспортной доставки пациентов в короткое время, но и оказания качественной медицинской помощи во время полета, - перечисляет плюсы Ольга Еремина.

В региональном депздраве уточнили, что ежегодно санитарная авиация доставляет из отдаленных районов области около 200 пациентов, которые благодаря санавиации получают своевременную и квалифицированную медицинскую помощь.

- В прошлом году было сделано почти 170 вылетов санавиации, спасены жизни 201 человека. Это люди, пострадавшие в авариях, пациенты с острыми коронарными состояниями, роженицы. Второй медицинский вертолет позволит нам увеличить количество вылетов, - рассказал о планах директор департамента здравоохранения Николай Гирин.

Он добавил, что в ближайшее время "Ансат" будет дополнительно укомплектован кувезами для транспортировки новорожденных детей.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Костромская область Кострома

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