Открыт первый поток образовательной программы "Мастерская новых медиа"

В Подмосковье стартовал первый поток направления "Стратегические коммуникации" образовательной программы для специалистов в области интернет-коммуникаций "Мастерская новых медиа". Обучение пройдут более 80 специалистов в сфере связей с общественностью из регионов России. В церемонии открытия образовательного модуля принял участие заместитель руководителя Аппарата Правительства России Леонид Левин.

Программа организована президентской платформой "Россия - страна возможностей" и АНО "Диалог" на базе образовательного центра - Мастерской управления "Сенеж". Она ориентирована на подготовку специалистов в сфере связей с общественностью, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием современных инструментов и средств. В числе участников программы - руководители и сотрудники пресс-служб региональных и городских администраций, общественных организаций, крупных предприятий, вузов и медицинских учреждений.

"Сегодня важно понимать, что вы формируете информационную повестку органов исполнительной власти. Необходимо правильно подавать ее людям, чтобы они не только нас слышали, но и воспринимали те месседжи, которые мы хотели бы донести. Рассчитываю, что благодаря этому курсу, мастерам, которые будут принимать участие в вашем обучении, вам удастся получить полезную информацию, стать более эффективными", - сказал Леонид Левин, обращаясь к участникам образовательной программы на церемонии открытия модуля.

По его словам, правительство заинтересовано, чтобы не только федеральные, но и региональные органы исполнительной власти по всей стране могли максимально понятно и доступно рассказывать гражданам о своей работе. Но это не единственная задача.

"Нам нужно не только уметь информировать о событиях. Важно понимать, что думают об этом люди, получать обратную связь и, главное, учитывать ее в своей работе. Сегодня пресс-секретарь - это модератор, который находится на стыке внешних и внутренних коммуникаций", - подчеркнул Леонид Левин.

Мастерами программы стали специалисты-практики в области стратегических коммуникаций. Среди них директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. В формате авторских мастерских они будут сопровождать слушателей в течение всей программы обучения.