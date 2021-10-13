Открыт первый поток образовательной программы "Мастерская новых медиа"

Новости

Путин: Террористы из Афганистана могут начать экспансию в соседние страны 20:35
США обвиняют в военных преступлениях семь своих граждан, воевавших в Донбассе 20:30
Минпромторг назвал причину роста цен на овощи 20:22
10 частных цирков впервые получат гранты от Минкультуры РФ 20:19
В Киеве скончался первый директор Чернобыльской АЭС Виктор Брюханов 20:14
Журова осудила Нурмагомедова за шутку о Макгрегоре и драке в метро 19:55
Путин: Финансируемая "Газпромом" радиостанция с крайними позициями спокойно работает в РФ 19:49
Умяров из-за травмы пропустит около месяца 19:34
Военному совету ВМФ представили нового начальника Главного штаба 19:21
Путин пошутил про обогрев голландцев коньками 19:11
Посол: Италия заинтересована в ускорении признания "Спутника V" в ЕС 19:02
Путин оценил шансы Муратова стать иноагентом 18:58
Acer представила новые модели ноутбуков 18:57
СК возбудил дело против украинских военных за обстрел школы в Донбассе 18:51
Гинцбург: "Спутник Лайт" продлевает защиту от COVID-19 на полгода 18:31
МИД РФ: Попытки ввести немедленный запрет на ядерное оружие контрпродуктивны 18:30
В Москве мужчина, угрожавший полицейскому оружием, арестован на два месяца 18:25
На ЦКАД продолжается рост среднесуточной интенсивности трафика 18:14
Средняя максимальная ставка по вкладам достигла максимума за два года 18:09
В каких школах Москвы начинается экспресс-тестирование учеников на COVID-19 17:59
В Минэнерго сообщили о ежегодном росте потребление электроэнергии в РФ 17:54
Хуснуллин поручил ускорить строительство ряда объектов по госзаказу 17:50
Пожар произошел в новостройке на юго-западе Москвы 17:48
Россия вошла в тройку стран-лидеров по майнингу биткоина 17:47
Путин заявил, что Навальный находится в тюрьме за уголовные преступления 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
Полезные адреса: как интернет может сплотить родственников и друзей
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
В "РГ" - презентация книги Павла Крашенинникова
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
Яков Миркин: Нам и вправду нужно стать национальными эгоистами
13.10.2021 19:04
Рубрика: Экономика

Открыт первый поток образовательной программы "Мастерская новых медиа"

В Подмосковье стартовал первый поток направления "Стратегические коммуникации" образовательной программы для специалистов в области интернет-коммуникаций "Мастерская новых медиа". Обучение пройдут более 80 специалистов в сфере связей с общественностью из регионов России. В церемонии открытия образовательного модуля принял участие заместитель руководителя Аппарата Правительства России Леонид Левин.

Фото: iStock
Эксперт назвал самые востребованные в будущем IT-специальности

Программа организована президентской платформой "Россия - страна возможностей" и АНО "Диалог" на базе образовательного центра - Мастерской управления "Сенеж". Она ориентирована на подготовку специалистов в сфере связей с общественностью, которые смогут эффективно работать в новом информационном пространстве с использованием современных инструментов и средств. В числе участников программы - руководители и сотрудники пресс-служб региональных и городских администраций, общественных организаций, крупных предприятий, вузов и медицинских учреждений.

"Сегодня важно понимать, что вы формируете информационную повестку органов исполнительной власти. Необходимо правильно подавать ее людям, чтобы они не только нас слышали, но и воспринимали те месседжи, которые мы хотели бы донести. Рассчитываю, что благодаря этому курсу, мастерам, которые будут принимать участие в вашем обучении, вам удастся получить полезную информацию, стать более эффективными", - сказал Леонид Левин, обращаясь к участникам образовательной программы на церемонии открытия модуля.

По его словам, правительство заинтересовано, чтобы не только федеральные, но и региональные органы исполнительной власти по всей стране могли максимально понятно и доступно рассказывать гражданам о своей работе. Но это не единственная задача.

"Нам нужно не только уметь информировать о событиях. Важно понимать, что думают об этом люди, получать обратную связь и, главное, учитывать ее в своей работе. Сегодня пресс-секретарь - это модератор, который находится на стыке внешних и внутренних коммуникаций", - подчеркнул Леонид Левин.

Мастерами программы стали специалисты-практики в области стратегических коммуникаций. Среди них директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. В формате авторских мастерских они будут сопровождать слушателей в течение всей программы обучения.

В регионах Экономика Отрасли Связь Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область

Главное сегодня

Путин: Вопрос продления транзита газа через Украину "чисто экономический"
Козак: Россия и США продолжат консультации по Донбассу
Минздрав разрешил клинические исследования назальной вакцины от COVID-19
Путин назначил Поклонскую послом в Кабо-Верде
В Москве возле школы задержан подросток со страйкбольным ружьем
Грамотно вложить деньги в ремонт: Шесть правил успешного инвестирования
Росфинмониторинг назвал самый популярный способ отмывания денег