Перепланировки стали самым частым нарушением в нежилой недвижимости Москвы

Незаконное переустройство помещений стало самым распространенным нарушением в имущественно-земельной сфере столицы - предприниматели и другие владельцы нежилой недвижимости сносят стены, устраивают дополнительные входы и выходы, переносят мокрые зоны и все это делают без согласования. Об этом рассказали в столичной госинспекции по недвижимости.

Речь идет о помещениях, которые город сдает в аренду. Нередко предприниматели арендуют их на льготных условиях и открывают там, например, бытовые мастерские, сервисы по ремонту обуви и часов, магазины и многое другое. Делать там перепланировки никто не запрещает - под разный бизнес всегда нужна разная компоновка, поэтому коммерческие помещения перестраивают постоянно. Главное, чтобы работы были согласованы - это залог того, что перепланировка не представляет угрозы для здания и не доставит неудобств соседям.

Но, судя по статистике, задумываются об этом арендаторы редко. Начальник столичной госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский объясняет "РГ", что с начала года ведомство обнаружило 929 нарушений при использовании нежилых помещений и 713 из них пришлись на незаконное переустройство. То есть арендаторы просто перестроили помещение, не оформив разрешающие документы. Овчинский сетует, что с этой проблемой инспекция сталкивается все чаще - шутка ли, на это нарушение приходится едва ли не 80% от всех! Вторым по популярности нарушением выступает изменение целевого назначения помещений. Условно, предприниматель должен был открыть фотосалон, а организовал сауну - решил, что так выгоднее.

При этом штрафы за незаконное переустройство довольно внушительные - еще в 2019 году их подняли, чтобы охладить пыл арендаторов, но подействовало это, похоже, не на всех. За первое такое нарушение могут оштрафовать на сумму до 150 тысяч рублей. Вдобавок нужно еще и вернуть помещение в прежнее состояние, то есть заново сделать ремонт. Если отказаться, то есть риск получить еще один штраф - теперь уже до полумиллиона рублей. Такой же суммы можно лишиться, если попасться на повторной незаконной перепланировке. Ежегодно нарушителей штрафуют на десятки миллионов рублей.

Овчинский говорит, что ведомство особенно внимательно следит за помещениями, расположенными в жилых домах - там последствия перепланировок могут быть особенно опасны. Впрочем, чаще всего ничего критичного арендаторы не делают, во всяком случае, стараются не трогать несущие стены. А вот перестроить перегородки или перенести санузел - запросто.

Чтобы коммерсантам было проще разобраться в правилах, при инспекции работает информационно-консультационный центр. С начала года его специалисты провели 65 бесплатных вебинаров, в которых приняли участие более четырех тысяч человек. Следить за анонсами можно в новостной ленте на сайте ведомства. Также получить консультацию можно по телефону "горячей линии": +7 (495) 539-37-00.