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Текст:   Александр Мелешенко 
19:09 13.10.2021

Перепланировки стали самым частым нарушением в нежилой недвижимости Москвы

Незаконное переустройство помещений стало самым распространенным нарушением в имущественно-земельной сфере столицы - предприниматели и другие владельцы нежилой недвижимости сносят стены, устраивают дополнительные входы и выходы, переносят мокрые зоны и все это делают без согласования. Об этом рассказали в столичной госинспекции по недвижимости.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости www.ria.ru
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Речь идет о помещениях, которые город сдает в аренду. Нередко предприниматели арендуют их на льготных условиях и открывают там, например, бытовые мастерские, сервисы по ремонту обуви и часов, магазины и многое другое. Делать там перепланировки никто не запрещает - под разный бизнес всегда нужна разная компоновка, поэтому коммерческие помещения перестраивают постоянно. Главное, чтобы работы были согласованы - это залог того, что перепланировка не представляет угрозы для здания и не доставит неудобств соседям.

Но, судя по статистике, задумываются об этом арендаторы редко. Начальник столичной госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский объясняет "РГ", что с начала года ведомство обнаружило 929 нарушений при использовании нежилых помещений и 713 из них пришлись на незаконное переустройство. То есть арендаторы просто перестроили помещение, не оформив разрешающие документы. Овчинский сетует, что с этой проблемой инспекция сталкивается все чаще - шутка ли, на это нарушение приходится едва ли не 80% от всех! Вторым по популярности нарушением выступает изменение целевого назначения помещений. Условно, предприниматель должен был открыть фотосалон, а организовал сауну - решил, что так выгоднее.

При этом штрафы за незаконное переустройство довольно внушительные - еще в 2019 году их подняли, чтобы охладить пыл арендаторов, но подействовало это, похоже, не на всех. За первое такое нарушение могут оштрафовать на сумму до 150 тысяч рублей. Вдобавок нужно еще и вернуть помещение в прежнее состояние, то есть заново сделать ремонт. Если отказаться, то есть риск получить еще один штраф - теперь уже до полумиллиона рублей. Такой же суммы можно лишиться, если попасться на повторной незаконной перепланировке. Ежегодно нарушителей штрафуют на десятки миллионов рублей.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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Овчинский говорит, что ведомство особенно внимательно следит за помещениями, расположенными в жилых домах - там последствия перепланировок могут быть особенно опасны. Впрочем, чаще всего ничего критичного арендаторы не делают, во всяком случае, стараются не трогать несущие стены. А вот перестроить перегородки или перенести санузел - запросто.

Чтобы коммерсантам было проще разобраться в правилах, при инспекции работает информационно-консультационный центр. С начала года его специалисты провели 65 бесплатных вебинаров, в которых приняли участие более четырех тысяч человек. Следить за анонсами можно в новостной ленте на сайте ведомства. Также получить консультацию можно по телефону "горячей линии": +7 (495) 539-37-00.

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