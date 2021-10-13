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13.10.2021 07:56
Рубрика: Экономика

Поможет ли москвичам квартирный счетчик тепла сэкономить на коммуналке

Текст: Александр Мелешенко
Российская газета - Неделя № 234(8585)
Платить по счетчику считается выгодно. И в самом деле, попробуй не передать показания водяных или электрических приборов учета - начисления по нормативу быстро приведут в чувство.
С квартирного прибора учета тепла тоже нужно ежемесячно снимать показания. Хотя есть современные системы, которые могут делать это автоматически. Фото: Photoxpress С квартирного прибора учета тепла тоже нужно ежемесячно снимать показания. Хотя есть современные системы, которые могут делать это автоматически. Фото: Photoxpress
С квартирного прибора учета тепла тоже нужно ежемесячно снимать показания. Хотя есть современные системы, которые могут делать это автоматически. Фото: Photoxpress

И тем не менее за одну из самых дорогих коммунальных услуг в платежке - отопление - большинство по-прежнему платит вслепую. Чаще всего в столичных многоэтажках стоят общедомовые счетчики, но платят жители по среднему - Толя повесил себе лишние радиаторы и всю зиму не закрывает форточку, а Люся ходит в шерстяных носках, потому что в квартире +18. Но счета им приходят одинаковые. Так, может быть, Люсе стоит поставить квартирный счетчик тепла и не платить за Толю?

Толя против

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Начальник Инспекции по надзору за энергосбережением и контролю инженерных систем Мосжилинспекции Надежда Выстороп уверена, что счетчик почти всегда приводит к экономии. При условии, что вы не Толя и действуете честно - не удлинили в два раза радиаторы и не сделали теплый пол за счет системы отопления. "Индивидуальные счетчики тепла чаще всего приводят к экономии, но какой именно - сказать сложно, - объясняет она "РГ". - Размер экономии будет зависеть от технических характеристик дома и квартиры. Например, через плохие окна уходит много тепла - вы просто отапливаете улицу, и при счетчике это будет бить по карману. Имеет значение и то, какая температура для вас комфортна, достаточно ли утеплена ваша квартира в целом".

Сами счетчики, впрочем, тоже бьют по карману - корреспондент "РГ" убедился в этом на личном примере. Год назад я переехал в подмосковную новостройку, а пару месяцев назад жильцы вместе с управляющей компанией начали все чаще поднимать вопрос установки квартирных приборов учета тепла. Нашли подрядчика, который согласился оснастить дом таким оборудованием за 3,5 миллиона рублей - с квартиры получается по 9 тысяч.

Большинство принявших участие в общедомовом собрании проголосовали "за". Вот только собрать деньги не получается уже полтора месяца - даже проголосовавшие "за" не торопятся расставаться с 9 тысячами. А уж те, кто был против, сразу задают вопрос: когда отобьются наши затраты? Ведь деньги не маленькие. Однако ответить на этот вопрос точно никто не может - все индивидуально.

В большинстве советских многоэтажек с вертикальной разводкой системы отопления технически невозможно установить индивидуальные счетчики тепла

Разумеется, против счетчиков выступают и те, кто соединил лоджию с комнатой, увеличил число радиаторов и даже соорудил себе водяной теплый пол, хотя это категорически запрещено. Поставь им индивидуальный счетчик тепла - счета вырастут мгновенно.

С другой стороны, лично у меня стоят дешевые окна от застройщика, а на радиаторах нет терморегуляторов. Значит, с высокой долей вероятности придется менять окна и дорабатывать систему отопления в квартире - к 9 тысячам за счетчик можно добавлять еще несколько десятков тысяч затрат. Получается, дешевле отдавать 1,5 тысячи рублей в месяц за отопление, как сейчас, и не искать, где сэкономить. Поскольку даже двукратная экономия будет окупаться не один год.

А будет ли экономия?

В этом не уверены даже те, кто на практике научился экономить на коммуналке. Например, у высотки 2012 года постройки на Рублевском шоссе, 107 - класс энергоэффективности А. Здесь и лампочки в местах общего пользования заменили на энергосберегающие, и датчики движения поставили, и даже автоматизированный узел управления системы отопления - его обычно называют "Аушкой". Председатель правления местного ТСЖ "Рублевские огни" Марина Владимирова объясняет "РГ", что "Аушка" экономит дому сотни тысяч рублей каждый месяц без всяких квартирных счетчиков - техника просто регулирует температуру батарей с учетом погоды. Внезапно настало бабье лето? Автоматика тут же сбросила температуру в батареях до минимума - жильцам и комфортно, и выгодно. "Причем обслуживание "Аушки" обходится в 34 тысячи рублей в месяц, а перерасчет с учетом ее работы поставщик тепла нам делает только раз в год, - объясняет Владимирова. - Но все равно это приносит ощутимую экономию. А что касается квартирных счетчиков тепла, то к ним есть вопросы - во всяком случае ни у меня, ни у жильцов желания поставить их пока не возникало. И еще нужно учитывать, что квартирный счетчик все равно не позволит вам платить только за себя - нужно ведь отапливать еще и подъезды, места общего пользования".

Фото: Елена Нагорных/ТАСС
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Акцентирует на этом внимание и руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" в Московской области Валерий Мамчур. По его словам, квартирный счетчик тепла может сэкономить на отоплении до 30% затрат, но нужно учитывать, о каком доме идет речь. "Даже если у себя в квартире вы перекроете батареи полностью, то все равно придется платить, - подчеркивает он. - Кроме того, помимо стоимости за сам счетчик и установку - в среднем это 10-11 тысяч рублей - нужно платить и за его обслуживание, периодические поверки. Это тоже деньги".

Так что имейте в виду - после появления счетчика графа "отопление" разделится на две: появится еще отопление мест общего пользования, ведь на них тоже расходуются драгоценные гигакалории тепла. И если в подъезде щели в окнах, рассохшиеся двери и нет утепления, то всю экономию внутри квартиры перекроет повышенный расход за отопление подъезда. Многим это может быть знакомо по графе "Электроэнергия ОДН" - так обозначают общедомовые расходы на электричество, то есть на лампочки в подъездах. Вроде бы мелочь, но цифры в этой графе легко могут составлять 200-300 рублей. При этом за электричество для всей квартиры вы можете платить столько же.

Еще один важный момент - не во всех домах технически возможно установить квартирные счетчики тепла. В большинстве советских многоэтажек с вертикальной разводкой труб этого не сделать, поскольку некуда поставить прибор учета так, чтобы он считал потребление отдельной квартиры. А вот практически во всех новостройках такая возможность есть - более того, там уже много лет квартирные счетчики устанавливают в обязательном порядке. Вот только работают они мало где - управляющие компании часто не заинтересованы в таком оборудовании. "Отчасти потому, что жители с такими приборами становятся более требовательны, - говорит Надежда Выстороп. - Если расходы на отопление подъезда будут высокими, то жильцы начнут спрашивать - почему? Управдому придется заниматься утеплением. При отсутствии квартирных приборов учета отследить это сложно - показания общедомового счетчика просто раскидываются на все квартиры".

Кстати

От общего к частному

Показания теплосчетчиков в Москве можно передавать онлайн

В квартирных счетчиках тепла нет особого смысла без общедомового прибора учета - иначе за отопление подъезда придется платить по нормативу, что сведет на нет экономию. Правда, общедомовые счетчики тепла и так стоят в большинстве столичных многоэтажек - нет их обычно там, где технически нельзя поставить такие приборы. Но там вряд ли получится установить и индивидуальные счетчики.

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