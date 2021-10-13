Пожар произошел в новостройке на юго-западе Москвы

На юго-западе столицы в новостройке произошел пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС по Москве, в 14 часов 20 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу. Инцидент произошел на Болотниковской улице.

Согласно имеющейся информации, возгорание произошло на цокольном этаже строящегося здания. Площадь пожара составила 150 кв. метров.

В настоящее время огонь ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало.