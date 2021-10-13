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13.10.2021 09:15
Рубрика: Происшествия

Приезжий хранил в тайнике в Домодедово свыше 4 килограммов мефедрона

Текст: Михаил Фалалеев

Наркодилера - 23-летнего уроженца одной из республик Средней Азии - задержали в лесополосе вблизи деревни Крюково в момент, когда он забирал из тайника-закладки сумку, в которой находилось два свертка с веществом светлого цвета.

Фото: iStock
В Оренбургской области изъято около 800 бутылок с поддельным алкоголем

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что эксперты определили изъятое содержимое как наркотическое средство - мефедрон, общей массой примерно четыре килограмма.

А при осмотре квартиры по месту фактического проживания злоумышленника в Москве оперативники обнаружили электронные весы и еще около 400 свертков с наркотиками. Выяснилось, что задержанный исполнял роль курьера и закладчика. Крупную партию наркотиков он забирал в тайнике, после чего бесконтактным способом распространял на территории городского округа через закладки. Задержанный взят под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область РГ-Видео Борьба с наркотиками

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