Приезжий хранил в тайнике в Домодедово свыше 4 килограммов мефедрона

Наркодилера - 23-летнего уроженца одной из республик Средней Азии - задержали в лесополосе вблизи деревни Крюково в момент, когда он забирал из тайника-закладки сумку, в которой находилось два свертка с веществом светлого цвета.

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова сообщила, что эксперты определили изъятое содержимое как наркотическое средство - мефедрон, общей массой примерно четыре килограмма.

А при осмотре квартиры по месту фактического проживания злоумышленника в Москве оперативники обнаружили электронные весы и еще около 400 свертков с наркотиками. Выяснилось, что задержанный исполнял роль курьера и закладчика. Крупную партию наркотиков он забирал в тайнике, после чего бесконтактным способом распространял на территории городского округа через закладки. Задержанный взят под стражу.