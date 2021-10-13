Продаются апартаменты площадью девять "квадратов"

До недавнего времени считалось, что минимальная площадь жилой студии в столице - 10-12 квадратных метров. Жилые комплексы с таким миниатюрным жильем строили и в прошлом году, и до пандемии. Однако на днях риелторы заявили, что рекорд побит - в городе появились апартаменты площадью 9 "квадратов". На такой микроплощади уместился и отдельный санузел, и кухонная зона и, собственно, жилое пространство.

О новинке рассказали в риелторской компании "Метриум". Миниатюрные апартаменты появились в многоквартирном комплексе на аллее Первой Маевки - она проходит по границе Кусковского лесопарка. "Комплекс состоит из четырех малоэтажных корпусов, в которых насчитывается 389 апартаментов. В основном в комплексе будут студии со средней площадью 16,7 кв. м с высокими потолками до 4 метров. Девятиметровые апартаменты пока на продажу не выставлены, прогнозируемая цена на них - от 2,5 миллиона рублей", - пояснили в компании.

Звоню застройщику под видом покупателя. Менеджер по продажам Андрей подтверждает - да, такие апартаменты будут, но пока их в продаже нет: "А вот студии площадью от 12 до 20 "квадратов" имеются, приезжайте. Цены - от 3,5 миллиона, ключи будем выдавать в первом квартале следующего года. В корпусах уже идет отделка". Как чаще всего бывает с экстремально маленькими квартирами, расположены они не в новостройках. Это старые административные корпуса бывшего научного института. Застройщик их реконструировал так, что получилась "нарезка" миниатюрных квартир. Юридически это даже не квартиры, а именно апартаменты - прописаться здесь, например, нельзя, да и налоги будут рассчитываться по другой, более высокой ставке.

Судя по словам менеджера, спрос на крохотное жилье есть - многие апартаменты уже распроданы, и цены на фоне интереса покупателей стремительно растут. Эксперты говорят, что такой вариант жилья особенно привлекателен для инвесторов - купить недорого, а в аренду сдавать по цене чуть ниже обычной однушки. Тем более что застройщик сразу сдает жилье с отделкой и сантехникой - остается только поставить мебель. Тем более что влезет сюда только небольшой диванчик, кухонный шкафчик с плитой и раковиной да маленький столик. Телевизор и тот придется вешать на стену.