Спикер облсовета поздравил коллектив завода химического тока с юбилеем

Председатель Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов поздравил с 80-летним юбилеем коллектив акционерного общества "Энергия". Акционерное общество "Энергия" - крупнейшее в РФ промышленное предприятие по производству химических источников тока. Сейчас здесь работает более 1600 человек. Для Липецкой области это уникальное производство, оно выпускает продукцию для Министерства обороны, Роскосмоса, и авиации. Совет директоров предприятия возглавляет депутат нескольких созывов областного Совета Владимир Архипенко.

- Становление предприятия началось в тяжелое время и очень здорово, что завод достиг таких высот, - отметил Дмитрий Аверов. - При всем этом за АО "Энергия" стойко закрепился бренд социально-ориентированного предприятия. Здесь, по сути, действует свой социальный кодекс, который насчитывает более 50 видов поддержки работников. Редко где еще такое увидишь: свой спортзал, своя библиотека, своя лицензированная лаборатория, соляная пещера. Также нельзя не отметить ту социальную ответственность, которую несет предприятие перед городом и перед регионом. Мой коллега по депутатскому корпусу, Владимир Александрович - крупнейший меценат. Благодаря его общественной деятельности развивается очень много образовательных, культурных и туристических проектов, оказывается необходимая помощь жителям области.

Благодаря такому социальному подходу на предприятии нет текучки кадров, основу коллектива составляют трудовые династии.

- Самая большая наша гордость - это коллектив. Только благодаря дружной, сплоченной команде нам удавалась переживать самые разные времена и трудности, - поделился Владимир Архипенко.

Он подчеркнул, что самый главный капитал на заводе - это люди.

- По наставлению Владимира Архипенко понятие социально ориентированного бизнеса для нас остается главным, - рассказал коммерческий директор АО "Энергия, депутат облсовета Владимир Сериков. - То, сколько мы платим налогов, то, какая у нас численность сотрудников - это и есть социальная функция, которую АО "Энергия" несет перед городом и регионом на протяжении многих лет. Мы всегда думаем о том, чтобы у людей были достойные зарплаты и уверенность в завтрашнем дне.

По случаю 80-летнего юбилея руководители области вручили лучшим сотрудникам завода Почетные грамоты, Благодарности, юбилейные медали "Во славу Липецкой области".