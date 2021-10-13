В Липецком облсовете учтут предложения общественников для законотворчества

Спикер Липецкого областного Совета депутатов Дмитрий Аверов провел встречу с известным липецким общественником, заместителем руководителя Липецкой городской организации Всероссийского общества инвалидов Романом Бобылевым. В беседе также приняла участие председатель социального комитета облсовета Лариса Ксенофонтова.

Роман Бобылев высказал парламентариям предложения по участию людей с ограниченными возможностями здоровья в законотворческом процессе. В ходе встречи запланировано выездное заседание комитета по социальным вопросам на базе центра реабилитации инвалидов и пожилых людей "Сосновый бор". Предлагается обсудить вопросы трудоустройства и профессиональной ориентации подопечных центра.

- Люди с ограниченными возможностями здоровья - это люди сильные духом, они каждый день доказывают, что даже с тяжелым недугом можно жить полной жизнью. И сейчас важно сделать все, чтобы в нашем регионе развивалась комфортная среда для них, работали социальные лифты, был создан широкий перечень разных возможностей, - сказал Дмитрий Аверов. - Представители общества инвалидов готовы презентовать свои идеи для законодательных инициатив. Вместе с комитетом по социальным вопросам мы проработаем и включим их предложения в план нормотворческих работ.