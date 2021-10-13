В московском метро мужчины защитили пассажирок от дебоширов

Пассажиры столичного метро защитили женщин от агрессивной компании. Конфликт попал на видео, и по этому факту полиция начала проверку, сообщает агентство "Москва" со ссылкой на городское ГУ МВД.

Судя по опубликованному видео, компания пассажиров пристала к женщинам в вагоне на Таганско-Краснопресненской линии. Мужчины-очевидцы заступились за дам, и произошел конфликт. На станции "Текстильщики" поезд встретили сотрудники службы безопасности подземки.

В полиции отметили, что никто из участников инцидента не обращался в полицию. Тем не менее УВД на метрополитене начало проверку, этому инциденту будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что аналогичный конфликт на Арбатско-Покровской линии метро перерос в драку. Пострадавший с переломами оказался в больнице, нападавшие арестованы по обвинению в покушении на убийство.