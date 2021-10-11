Бастрыкин наградил заступившегося за девушку пассажира метро

Сегодня Председатель СК приехал в московскую клинику навестить больного. Александр Бастрыкин вручил теперь известному на всю страну Роману Ковалеву ведомственную медаль "Доблесть и отвага" .

Напомним, Ковалев сделал замечание трех хамам, которые безобразно вели себя в вагоне метро, за что был жестоко ими избит.

Торжественная церемония награждения прошла в Городской клинической больнице имени Ф.И. Иноземцева, где сейчас лечится Роман Ковалев.

Вручая медаль, Бастрыкин подчеркнул, что мужественный поступок Романа Юрьевича, совершенный в условиях, опасных для жизни и здоровья, достоин самой высокой морально-нравственной оценки.

- Хочу отметить, что благодаря вам и вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут, шрамы украшают мужчин, - сказал глава СК, вручая награду. Он добавил, что решительность Романа Ковалева позволила предотвратить еще более тяжкие последствия данного инцидента.

Бастрыкин также пообщался с врачами больницы.

В центральном аппарате СК продолжается расследование уголовного дела о происшествии в Московском метрополитене. Главным следственным управлением троим фигурантам уголовного дела - Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову - предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.105, ч.1 ст.318 УК РФ -"покушение на убийство, угроза применения насилия в отношении представителей власти".