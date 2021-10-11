Бастрыкин наградил заступившегося за девушку пассажира метро

Новости

Фракцию "Новые люди" в Госдуме возглавил Алексей Нечаев 16:48
Ученые обнаружили новое последствие пандемии COVID-19 16:40
Московская канатная дорога закроется 18 октября 16:30
Чернышенко поручил разработать нацстандарты в сфере безопасности туризма 16:30
В Москве горит спорткомплекс ЦСКА 16:27
Toyota Mirai установил рекорд Гиннесса по запасу хода без дозаправки 16:20
Минск обвинил польских пограничников в избиении мигрантов 16:19
Кто из льготников должен подавать заявление на ежемесячную выплату 16:08
Бастрыкин взял на контроль убийство подростка в школе Махачкалы 16:04
Общественники заявили о сезонном подорожании лекарств в аптеках 15:59
Bloomberg назвал Россию самой привлекательной страной для инвестиций 15:57
Путин объявил о появлении новой мясной породы кур 15:41
В Перми сообщили о состоянии студента, устроившего стрельбу в вузе 15:30
В ПФР рассказали, как можно сменить способ доставки пенсии 15:26
Из больницы выписали всех пострадавших в трагедии на Эльбрусе 15:22
В Татарстане ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан 15:14
В доме погибшей с детьми москвички нашли предсмертную записку 15:01
Союз пивоваров предупредил о риске роста цен на пиво в 2022 году 14:57
Туристы назвали самые удивительные места для путешествий по России 14:53
Представитель Валерия Леонтьева опроверг информацию о болезни певца 14:46
Экспортная цена газа "Газпрома" в августе выросла на 15,2% 14:38
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию 14:38
Вассермана приняли в состав думской фракции СРЗП 14:32
Актер Юрий Васильев оценил смену руководства в Театре Сатиры 14:25
СМИ: 72-летний Валерий Леонтьев госпитализирован в Москве 14:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Эксперты оценили, стоит ли сейчас покупать жилье
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Тест: Хорошо ли вы знаете "бондиану"?
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
Где в Москве можно сдать бесплатный экспресс-тест на COVID-19
11.10.2021 16:31
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин наградил заступившегося за девушку пассажира метро

Текст: Наталья Козлова
Сегодня Председатель СК приехал в московскую клинику навестить больного. Александр Бастрыкин вручил теперь известному на всю страну Роману Ковалеву ведомственную медаль "Доблесть и отвага" .
Фото: пресс-служба СК РФ Фото: пресс-служба СК РФ
Фото: пресс-служба СК РФ

Напомним, Ковалев сделал замечание трех хамам, которые безобразно вели себя в вагоне метро, за что был жестоко ими избит.

Торжественная церемония награждения прошла в Городской клинической больнице имени Ф.И. Иноземцева, где сейчас лечится Роман Ковалев.

Вручая медаль, Бастрыкин подчеркнул, что мужественный поступок Романа Юрьевича, совершенный в условиях, опасных для жизни и здоровья, достоин самой высокой морально-нравственной оценки.

- Хочу отметить, что благодаря вам и вашим действиям удалось задержать подозреваемых. Желаю вам скорейшего выздоровления, а синяки заживут, шрамы украшают мужчин, -  сказал глава СК, вручая награду. Он добавил, что решительность Романа Ковалева позволила предотвратить еще более тяжкие последствия данного инцидента.

Фото: ТАСС
Роман Ковалев рассказал о своем самочувствии после избиения в метро

Бастрыкин также пообщался с врачами больницы.

В центральном аппарате СК продолжается расследование уголовного дела о происшествии в Московском метрополитене. Главным следственным управлением троим фигурантам уголовного дела - Магамаали Ханмагомедову, Ибрагиму Мусалаеву, Гасану Залибекову - предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30, ч.2 ст.105, ч.1 ст.318 УК РФ -"покушение на убийство, угроза применения насилия в отношении представителей власти".

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Песков назвал нереальной идею штрафов для невакцинированных
В Татарстане ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд прибыла с визитом в Россию
Visa сняла претензии к Wildberries из-за "дополнительных" комиссий
СК возбудил дело после гибели москвички с двумя детьми
Психологи рассказали, как защититься от финансовых пирамид
Что известно о задержании экс-замминистра Марины Раковой