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13.10.2021 18:25
Рубрика: Происшествия

В Москве мужчина, угрожавший полицейскому оружием, арестован на два месяца

Текст: Юрий Гаврилов

В среду, 13 октября Преображенский суд Москвы санкционировал арест мужчины, который накануне вечером в пьяном виде пришел с оружием на контрольно-пропускной пункт полицейской дежурной части на востоке столицы.
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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - до 12 декабря 2021 года", - сообщили ТАСС в пресс-службе суда. Известно, что мужчине грозит от 12 до 20 лет лишения свободы по 317-й статье Уголовного кодекса РФ. Его деяние могут квалифицировать как посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Дело в том, что мужчина не просто ворвался на КПП ОМВД по району Преображенское, но и навел на полицейского огнестрельное оружие. Выстрелить, к счастью, не успел - его скрутили, обезоружили и задержали.

Позже на допросе задержанный заявил, что спровоцировал полицейских, поскольку хотел покончить с жизнью. При нем вроде бы даже обнаружили предсмертную записку. Так ли все было на самом деле, правоохранители выяснят, в том числе, с помощью комплексной психолого-психиатрической экспертизы, которую уже назначили арестованному.

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