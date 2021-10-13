В Москве стартовала "Российская энергетическая неделя"

В Москве в Центральном выставочном зале "Манеж" открылся Международный форум "Российская энергетическая неделя". В мероприятии принимает участие Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Форум будет проходить три дня, с 13 по 15 октября, и затронет самые актуальные на сегодня темы мировой энергетики. В их числе отказ от таких традиционных энергоносителей, как нефть, газ и уголь, и переход к получению энергии от более экологически чистых возобновляемых источников. Без сомнения, свое значимое место в программе форума займет и тема резкого повышения цен на природный газ в Европе, а также вопросы, связанные с цифровой трансформацией энергетической отрасли.

В деловой программе отражены такие темы, как "Водородное будущее России и мира: диалог с бизнесом", "Климатическая нейтральность к 2050: новые возможности для международного сотрудничества". Остается важной проблематика безопасности информационной инфраструктуры и защиты ее от киберугроз. Поискам ответа на этот вопрос посвящена отдельная панельная дискуссия.

В рамках Международного форума "Российская энергетическая неделя" запланировано более 30 различных мероприятий, в которых примут участие руководители более 200 компаний различных отраслей топливно-энергетического, нефтегазового, угольного и электроэнергетического комплексов. На форуме пройдет традиционное награждение лауреатов премии "Глобальная энергия". Завершит программу форума Молодежный день.