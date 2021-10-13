В пруду в Тамбовской области нашли машину с телом человека

Автомобиль и останки неизвестного человека обнаружили неподалеку от поселка Максим Горький Жердевского района в пруду "Поливной". Следователи полагают, что находка связана с исчезновением двух местных жителей, которое произошло девять лет назад. Машина принадлежала одному из них.

Как сообщили в управлении СК по Тамбовской области, 10 августа 2012 года 53-летний мужчина из поселка Максим Горький был в гостях со своей 39-летней знакомой. По данным следствия, они сели в его Volvo-740 и уехали в неизвестном направлении. С тех пор их разыскивают в рамках уголовного дела, следствие квалифицировало происшедшее как убийство (по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ).

Днем 12 октября 2021 года в нескольких километрах от поселка был поднят из пруда тот самый автомобиль. В салоне найден человеческий скелет. Чей он, установит генетическая экспертиза. Судмедэксперты определят давность и причину смерти.