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13.10.2021 15:57
Рубрика: Происшествия

В пруду в Тамбовской области нашли машину с телом человека

Текст: Татьяна Ткачёва (Тамбов)

Автомобиль и останки неизвестного человека обнаружили неподалеку от поселка Максим Горький Жердевского района в пруду "Поливной". Следователи полагают, что находка связана с исчезновением двух местных жителей, которое произошло девять лет назад. Машина принадлежала одному из них.

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Крыму и Севастополю
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Как сообщили в управлении СК по Тамбовской области, 10 августа 2012 года 53-летний мужчина из поселка Максим Горький был в гостях со своей 39-летней знакомой. По данным следствия, они сели в его Volvo-740 и уехали в неизвестном направлении. С тех пор их разыскивают в рамках уголовного дела, следствие квалифицировало происшедшее как убийство (по пункту "а" части 2 статьи 105 УК РФ).

Днем 12 октября 2021 года в нескольких километрах от поселка был поднят из пруда тот самый автомобиль. В салоне найден человеческий скелет. Чей он, установит генетическая экспертиза. Судмедэксперты определят давность и причину смерти.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тамбовская область

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