В Рязани лжетуроператор обманула клиентов на миллион рублей

В Рязани экс-сотрудница турагентства получала деньги с доверчивых людей за организацию отдыха, но туры не оплачивала. Таким бразом она обманула не менее 22 человек на сумму, превышающую миллион рублей, сообщили с пресс-службе УМВД по региону.

В мае жительница Рязани обратилась в полицию с жалобой на испорченный отдых.Она оплатила знакомой сотруднице туристической фирмы путевку, но выехать на отдых так и не смогла - тур оказался не оплачен. Дозвониться до знакомой, продавшей ей путевку, женщина не смогла.

Как выяснили оперативники уголовного розыска, пострадавшая покупала путевку у специалиста турфирмы, с которой ранее сотрудничала и осталась довольна. Но туристка не знала, что уже несколько месяцев назад та уволилась из туристического агентства. Договор на оказание услуг женщина не оформляла, а просто отдала деньги за путевку, доверяя знакомой и будучи уверенной, что она по-прежнему работает в турагентстве.

Следователи обнаружили, что 39-летняя экс-сотрудница турфирмы, несмотря на увольнение, по прежнему имеет доступ к ее клиентской базе, в которой числятся более сотни человек. Женщина пользовалась доверием заказчиков, отмечают в полиции. Оперативники обнаружили еще 22 человека, пострадавших от действий бывшей сотрудницы турагентства. Схема обмана была аналогичной: заказчики, думая, что она работает официально в турфирме и доверяя ей, не оформляли договоров на оказание услуг, а просто отдавали деньги для покупки путевок. В результате услуг они так и не получили. Полиция оценила суммарный ущерб от действий ловкой дамы в миллион 46 тысяч рублей.

Дело, возбужденное первоначально в отношении рязанки по статье "Мошенничество", переквалифицировано в "Мошенничество в особо крупном размере". Женщина была доставлена в следственное управление УМВД и допрошена. Сейчас оперативники планируют пообщаться со всеми людьми из клиентской базы, чтобы выявить всех возможных пострадавших. Если вина женщины будет доказана в суде, ей грозит до десяти лет лишения свободы.