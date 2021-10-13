В столичных поликлиниках после капремонта реализуется проект "Мой администратор"

Более 1,2 миллиона раз помогли пациентам сотрудники центров госуслуг "Мои документы", которые стали администраторами поликлиник, работающих по новым стандартам. Об этом сообщает официальный портал мэра. Администраторы подсказывают, как записаться на прием, где находится тот или иной кабинет, а также решают другие вопросы, не связанные непосредственно с оказанием медицинской помощи.

Напомним, поликлиники в Москве после капитального ремонта работают по новому стандарту. Для пациентов в них появились удобные зоны ожидания, буфеты, комнаты отдыха и игровые зоны для детей, понятная навигация.

Врачи получили обновленные кабинеты, оснащенные современным цифровым оборудованием для диагностики и профилактики заболеваний.