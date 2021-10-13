В столичных семейных центрах родителям и детям помогут найти общий язык

В наши дни уже не принято говорить: бить - это нормально, по-другому он не понимает, нас били, и мы выросли. Но конфликты между детьми и родителями никуда не делись. Как специалисты столичных семейных центров помогают горожанам в сложных ситуациях?

Семья - в центре

Один из 28 семейных центров находится в районе Люблино по адресу: Марьинский Парк, 41, кор. 2. Вместе с детьми мамы и папы здесь учатся доверять друг другу и даже приобретают семейные традиции. Правда, это дело не одного дня, как правило, семьи посещают центр месяц, два или даже полгода - зависит от ситуации. С родителями и детьми работают психологи, специалисты по работе с семьей, специалисты по социальной работе. Здесь же мамам и папам помогают улучшить финансовое положение: например, оформить выплаты или устроиться на работу.

...Мать-одиночка троих детей Елена Якушева пришла сюда еще осенью 2019 года. После смерти мужа проблемы росли как снежный ком. В школе дети стали плохо учиться, а дома совсем отбились от рук. "Проблем не было только со старшим сыном - ему сейчас 14, а вот с девчонками я совсем перестала ладить. Средней тогда было 7 лет, младшей - 4. Я понимала, что они сильно переживали потерю отца, стали плаксивыми, ругались между собой, но у меня не хватало сил их поддержать, все мысли были о том, на что нам жить", - рассказала Елена. Она почти отчаялась, когда денег перестало хватать на самое необходимое. Социальные выплаты и пособия уходили на еду для детей. Подруга ей посоветовала обратиться в семейный центр, который она и сама посещала вместе со своим сыном.

Подобных историй у специалистов семейных центров много, но каждый случай они рассматривают отдельно. Вместе с Еленой составили план по выходу семьи из кризиса. Почти полгода женщина ходила на тренинги, посещала консультации психолога. С детьми специалисты работали отдельно около трех месяцев. Душевное равновесие маме помогла вернуть и материальная помощь от центра - электронный социальный сертификат на продукты и детскую одежду. Елена признается, что и сейчас посещает психологов семейного центра, а дети каждую субботу ходят на тренинги в подростковые клубы.

Кнопка экстренной связи

Домашнее насилие, распад семьи, отсутствие средств к существованию и крыши над головой... Проблем бывает много. В центре находят подход к решению каждой, а главное - стараются сохранить семью, помогая ей в сложной ситуации и устраняя причины, по которым ребенку может угрожать опасность. Как правило, если дело в семье доходит до насилия, то к работе департамента подключаются все городские службы - от районного ОМВД до опеки. Сообщить об угрожающей ребенку опасности может, например, школьный учитель, если заметит на теле ребенка ссадины или ушибы. Тогда сотрудники соцзащиты навестят родителей ребенка, пообщаются лично с ним, если необходимо, вызовут "скорую" и начнут выяснять подробности у родителей.

Если раньше сходить к психологу считалось стыдно, то теперь мамы и папы охотнее обращаются к специалистам

"Наша цель не допустить разлада, тем более жестокого обращения с детьми, - рассказала директор центра "Гармония" Галина Сташко. - Если права ребенка не нарушаются, ему ничего не угрожает, то он, конечно, останется с мамой. Важно, чтобы ребенок оставался в семье, потому что никакое самое современное учреждение не заменит дома".

По словам специалистов, фундамент успешной жизни детей состоит из физического, психологического и духовного здоровья родителей. Отношение родителей к проблемам воспитания за последние годы заметно изменилось, отмечает Галина Сташко. Если раньше сходить к психологу считалось стыдно, то теперь мамы и папы более склонны к самоанализу и охотнее обращаются к специалистам. "Недавно к нам обратилась мама, которая потеряла работу и стала злоупотреблять алкоголем, призналась, что не может сама справиться с проблемами и быть хорошим примером 14-летнему сыну. Отношения с ним с каждым днем становятся все хуже. Мы подключились и выяснили, что у ребенка первая любовь, к сожалению, безответная, вот он и срывается, а маме помогли найти работу", - поделилась директор центра.

Кстати, с прошлого года семейные центры стали еще и клубами для свободного пребывания и позитивного общения подростков. Их регулярно посещают около 1,5 тысячи несовершеннолетних. Они ходят на занятия по IT, робототехнике, SMM, журналистики и блогерству, естественным наукам, развитию творческих способностей через занятия спортом и танцами, hand-made, участвуют в театральных постановках, а также в волонтерской деятельности.

Звони!

С марта 2019 года по инициативе департамента труда и социальной защиты был расширен функционал телефона неотложной психологической помощи "051", который находится в структуре Московской службы психологической помощи населению. По этому номеру теперь принимают обращения от свидетелей нарушения прав ребенка и жестокого обращения с детьми. Динамика утешает: в первый год работы поступило почти 500 звонков, в 2020 году - 285 обращений, а в этом году - 153. Звонки, конечно, бывают разные. Например, могут позвонить соседи, которые видят одного ребенка на балконе или на улице поздно вечером.

Поступивший сигнал специалисты 051 направляют сотрудникам учреждений соцзащиты, которые уже выходят по адресу проживания и выясняют, какой вид помощи требуется в каждом случае. Иногда одного такого визита соцзащиты достаточно, чтобы родители начали себя контролировать. Соседи, которые жаловались на неадекватное поведение, сообщают, что крики прекращаются.

Некоторые обращения звучат как крик о помощи. Например, родители в отчаянии рассказывают о трудностях во взаимоотношениях с одноклассниками в школе. Кто-то делится накопившейся болью: сын не приходит ночевать домой, дерется, связался с опасной компанией. Были сигналы и от детей. "Специалисты семейных центров налаживают детско-родительские отношения, корректируют подростковые кризисы, вместе с семьей ставят новые цели и поэтапно двигаются к позитивным изменениям", - отметила Галина Сташко.

Конкретно

Полезные телефоны

Если жильцам дома известно, что ребенок подвергается физическому насилию в семье, это повод обратиться в правоохранительные органы и органы опеки и попечительства по месту жительства. У некоторых ведомств для этого есть специальные каналы связи:

- "телефон доверия" МВД РФ 8(800)222-74-47;

- горячая линия "Ребенок в опасности" Следственного комитета РФ 8(343)297-71-60 и для звонков с мобильных - короткий номер 123;

- единый номер "051" - телефон горячей линии неотложной психологической помощи.

Справка "РГ"

Обратиться за помощью в "Мой семейный центр" можно по месту проживания. Узнать, к какому центру территориально относится семья, можно на портале мойсемейныйцентр.москва. Здесь же есть все адреса и телефоны учреждений. Для удобства москвичей на портале создан раздел "Онлайн-консультации", где каждый житель города может оставить свое обращение, и с ним свяжутся в течение одного рабочего дня.