В Тульской области намерены ввести QR-коды для кино и боулинга

В тульской области готовятся ввести дополнительные ограничения, связанные с эпидемиологической ситуацией. Как отметили в правительстве региона, с 19 октября здесь могут ввести проверку QR-кодов для посещения культурных, спортивных и развлекательных мероприятий. Специальные коды могут получить граждане, прошедшие вакцинацию от COVID-19 либо переболевшие коронавирусом в течение последних шести месяцев.

На прошедшем брифинге, посвященном этой теме, председатель государственно-правового комитета Тульской области Наталья Архипова отметила, что наличие отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус не заменит QR-код.

QR-код о вакцинации можно будет предъявлять как на мобильном устройстве, так и в печатном виде. При себе нужно иметь паспорт. Сотрудник проверит достоверность QR-кода с помощью смартфона, сообщили в правительстве области.