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13.10.2021 15:20
Рубрика: Культура

Вокзал в Иванове назвали самым красивым в России

Текст: Татьяна Ткачёва
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Лучшие железнодорожные вокзалы страны определили читатели мужского журнала GQ. Издание устроило онлайн-голосование в рамках премии Travel Awards. Первое место в "народном" рейтинге занял вокзал в Иванове. Это крупнейший объект такого рода в России, построенный в стиле конструктивизма. Лауреатами премии стали вокзалы в Шуе и Москве (Казанский).

Фото: Пресс-служба Администрации Калязинского района
В Калязине завершается реставрация затопленной колокольни

"Советский конструктивизм - драгоценность, которую нужно беречь как зеницу ока. В процессе реставрации вокзала в Иванове, построенного в 1929-1933 годах по проекту архитектора-авангардиста Владимира Каверинского, удалось совместить первозданный дизайн и новые технологии: тут мирно уживаются метлахская плитка и USB-порты в деревянных скамьях", - сообщают GQ.

Реконструкцию вокзала провели в 2018-2020 годах, найдя компромисс между первоначальным замыслом и поздними архитектурными наслоениями, которые сами по себе стали памятником советской эпохи. Работы обошлись в 1,2 миллиарда рублей. Проект реставрации вышел в финал нескольких всероссийских и международных премий.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

В "синем" зале сохранили насыщенный цвет стен, привнесенный в 1950-х, восстановили большие витражи, элементы декора из гипса и пол из разноцветной плитки. Деревянное покрытие потолка, колонн и стен заменили на похожее, но из негорючих материалов. Колонны украсили принтами ивановских агитационных ситцев.

В "красном" зале и переходах остались некоторые яркие элементы, привнесенные в 1980-х, в том числе мозаичные панно. Потолок покрыт пластинами анодированного алюминия. В центре зала выгравирован символ Олимпиады-80. Его поместили под стекло и подсветили.

В августе в Иванове открылась первая в РФ арт-резиденция на железнодорожном вокзале. Там проводят выставки и другие культурные мероприятия. 14-15 октября на вокзале состоится всероссийский отраслевой форум "Мануфактура 4.0".

В регионах Культура Арт Архитектура Экономика Транспорт Железные дороги Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ивановская область Россия. Это надо видеть

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