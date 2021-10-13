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13.10.2021 12:55
Рубрика: Общество

Жители Люберец пожаловались на запах гари

Текст: Ирина Огилько

В нескольких населенных пунктах городского округа Люберцы жители начали жаловаться на неприятный запах гари. Как рассказали в администрации муниципалитета, природных пожаров на территории нет.

Фото: Максим Богодвид/РИА Новости
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По данным пресс-службы администрации муниципалитета, запах гари мог появиться из-за сжигания порубочных остатков в районе поселка Красково. "В настоящее время на территории Виноградовского лесничества на 59-м квартале, который расположен вблизи поселка Красково, станция Овражки, сотрудниками ГКУ МО "Мособллес" производится сжигание порубочных остатков. Это приводит к появлению в ближайших населенных пунктах запаха гари", - сообщает портал РИАМО. Как утверждают власти, на сжигание порубочных остатков от ГУ МЧС России по Московской области получено официальное разрешение.

Напомним, что в этом году в Подмосковье было несколько сильных лесных пожаров. В частности, горели леса и в городском округе Люберцы. Так 27 июня для тушения пожара привлекались силы Московского авиационного центра (МАЦ). Как рассказали "РГ" в пресс-службе МАЦ, для ликвидации пожара тогда были привлечены два пожарных вертолета, сброшено более 230 тонн воды. Ликвидировали пожар более четырех часов.

В регионах Общество Экология Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Люберцы

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