Жители Люберец пожаловались на запах гари

В нескольких населенных пунктах городского округа Люберцы жители начали жаловаться на неприятный запах гари. Как рассказали в администрации муниципалитета, природных пожаров на территории нет.

По данным пресс-службы администрации муниципалитета, запах гари мог появиться из-за сжигания порубочных остатков в районе поселка Красково. "В настоящее время на территории Виноградовского лесничества на 59-м квартале, который расположен вблизи поселка Красково, станция Овражки, сотрудниками ГКУ МО "Мособллес" производится сжигание порубочных остатков. Это приводит к появлению в ближайших населенных пунктах запаха гари", - сообщает портал РИАМО. Как утверждают власти, на сжигание порубочных остатков от ГУ МЧС России по Московской области получено официальное разрешение.

Напомним, что в этом году в Подмосковье было несколько сильных лесных пожаров. В частности, горели леса и в городском округе Люберцы. Так 27 июня для тушения пожара привлекались силы Московского авиационного центра (МАЦ). Как рассказали "РГ" в пресс-службе МАЦ, для ликвидации пожара тогда были привлечены два пожарных вертолета, сброшено более 230 тонн воды. Ликвидировали пожар более четырех часов.