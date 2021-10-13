Лодка с туристами перевернулась у южного побережья Сахалина

Лодка с туристами опрокинулась вблизи южного побережья Сахалина вечером 12 октября. Людей забрал пограничный корабль, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на Погрануправление ФСБ РФ по региону.

О ЧП с туристами, которые отправились на морскую экскурсию к знаменитому маяку Анива, пограничникам сообщили из главка МЧС РФ по Сахалинской области.

"В район происшествия вышел пограничный сторожевой корабль "Корсаков". Людей обнаружили на берегу, они подавали сигналы, светя фонариками", - уточнили в погрануправлении.

Принятых на борт осмотрел судовой медик. Утром 13 октября туристов доставили в село Новиково, где их ждали представители турфирмы.

Судя по сообщениям в соцсетях, ЧП с лодкой, в которой находились пять человек, случилось из-за волнения на море на обратном пути с маяка. Туристы смогли сами доплыть до берега, хотя температура воды не превышала 10 градусов.