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13.10.2021 20:00
Рубрика: Экономика

Овощи в дальние села теперь доставляют парашютами

Текст: Юлия Гарднер ("Российская газета", Якутия)
Российская газета - Федеральный выпуск № 235(8586)
Жителям арктического села Чкалов в Якутии сбросили почти тонну картофеля на парашютах с самолета Ан-2. Такой эксперимент провели из-за отсутствия авиационной площадки в населенном пункте и вертолетов - у поставщика.

Село Чкалов - административный центр и единственный населенный пункт в Береляхском наслеге Аллаиховского района. Проживает в нем всего около 140 человек. Продукцию сюда обычно завозят по реке, на баржах. Однако в этом году лед встал раньше, зимники еще не открылись, единственным вариантом остался воздушный транспорт. Выпавший с неба картофель будут продавать по 75 рублей за килограмм. Цена по местным меркам небольшая, так как стоимость самой доставки субсидирует правительство республики.

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- Ждем второй рейс: должны привезти фрукты, - добавил глава Береляхского наслега Алексей Николаев.

Всего так доставят 2,5 тонны овощей: капусты, моркови, лука. В этом году в Якутии запустили новую схему поставки, которая позволила удешевить логистику. "Якутоптторг" отказался от дорогостоящих вертолетов, заменив их самолетами Ан-2. Расходы на "кукурузник" оказались в 2,5 раза меньше, чем на винтокрылый Ми-8. Такую практику доставки распространят и на другие отдаленные поселки.

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