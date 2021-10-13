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13.10.2021 08:44
Рубрика: Происшествия

Подросток получил травмы после удара током на мосту в Приморье

Текст: Ольга Журман

В районе железнодорожного моста, расположенного у села Васильевка Михайловского района Приморья, 14-летний подросток получил удар электрическим током. Об этом сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Дальневосточному федеральному округу.

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Информация о ЧП поступила в дежурную часть ЛО МВД России на станции Уссурийск. Прибывшая на место следственно-оперативная группа выяснила, что группа из семи подростков гуляла у реки возле железнодорожного моста. Один из них, взобравшись на насыпь, стал карабкаться вверх по наклонной железной балке. Друзья пытались отговорить его от опасного поступка, но парень не послушался. Он залез на высоту около восьми метров и оказался прямо под проводами высокого напряжения. Внезапно поскользнувшись, мальчик ухватился рукой за провод и получил сильный удар током, после чего упал на железнодорожные рельсы.

Друзья перенесли его на склон насыпи и вызвали скорую помощь. Медики констатировали у пострадавшего 50-процентный ожог тела, травму головы и открытый перелом ноги. Сейчас подросток находится в ожоговом центре Владивостока, куда был доставлен вертолетом.

Пострадавший - старший в семье, где воспитываются пятеро детей. За самовольный уход из дома он стоял на профилактическом учете, а вот его друзья раньше в поле зрения полицейских не попадали.

На маму подростка составили административный протокол и уведомили о случившемся районную комиссию по делам несовершеннолетних. С остальными детьми полицейские провели беседу о правилах поведения на железной дороге.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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