Роскосмос и Беларусь обсудили перспективы строительства Восточного

Посол Беларуси в России Владимир Семашко и директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин 11 октября провели совещание по вопросу проработки вариантов участия организаций белорусского строительного комплекса в возведении объектов космодрома Восточный.

"В рамках развития российско-белорусских экономических отношений, а также в связи с дефицитом строительных ресурсов в Дальневосточном регионе "Роскосмос" и белорусская сторона обсудили варианты возможного участия белорусских строительных организаций в строительстве объектов первой и второй очередей космодрома Восточный, - сообщает БЕЛТА. - Достигнуты договоренности о детальной проработке данного вопроса с точки зрения экономической целесообразности, а также возможностей белорусской стороны".