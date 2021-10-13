Суд отправил в колонию благовещенца, укусившего инспектора ГИБДД

В Амурской области вынесли приговор жителю Благовещенска, укусившему инспектора ГИБДД за палец. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в декабре прошлого года. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, которым управлял нетрезвый мужчина. Алкотестер подтвердил подозрения полицейских, однако гражданин с результатом не согласился и отправился вместе с инспекторами на медосвидетельствование. Прибыв в наркодиспансер, мужчина попытался скрыться. В тот момент, когда полицейские его задерживали, он укусил одного из них за палец.

В итоге суд признал благовещенца виновным и назначил ему наказание в виде двух лет лишения свободы в колонии общего режима. Также осужденному придется выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Приговор в силу пока не вступил.

Между тем, как сообщается на страничке Благовещенского городского суда в Instagram, мужчина вину так и не признал. Он заявил, что страж порядка сам засунул ему палец в рот.