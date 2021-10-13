В Бурятии предложили ввести QR-коды для посещения кафе и парикмахерских

В Бурятии могут ввести QR-коды для посещения кафе, салонов красоты и других общественных мест.

Как сообщили в пресс-службе правительства республики, с таким предложением выступил глава регионального управления Роспотребнадзора Сергей Ханхареев на заседании оперштаба по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что заболеваемость ковидом в республике продолжает расти, за прошедшую неделю она повысилась на 16 процентов. Причем болеют чаще всего люди в возрасте от 18 до 64 лет.

В связи с этим региональному министерству промышленности, торговли и инвестиций, а также уполномоченному по защите прав предпринимателей поручили рассмотреть возможность введения в регионе с 1 ноября системы QR-кодов, содержащих данные о прохождении вакцинации или перенесенном заболевании. Это значит, что только при их предъявлении жители смогут посещать кафе, салоны красоты, компьютерные клубы и музеи.

Окончательное решение будет принято на следующем заседании оперштаба, добавили в пресс-службе правительства.