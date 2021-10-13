В Хабаровском крае пропали два рыбака

Сразу две поисковые операции развернулись в Комсомольском районе Хабаровского края. Здесь ищут двух мужчин, которые в разное время отправились на рыбалку.

Как сообщили в краевом главке МЧС, неподалеку от села Нижние Халбы бесследно пропал мужчина 1972 года рождения. Его лодку спасатели нашли на берегу. Поисковики прочесали 7,5 километра акватории Амура и прибрежной полосы, но безуспешно. Сегодня к работам подключатся водолазы.

Утром 13 октября на Амуре в селе Верхнетамбовское перевернулась лодка, в которой находились двое мужчин. Одному из них удалось выбраться на берег, поиском его товарища сейчас занимаются спасатели и полицейские.