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13.10.2021 05:11
Рубрика: Происшествия

В Хабаровском крае пропали два рыбака

Текст: Ольга Коваль

Сразу две поисковые операции развернулись в Комсомольском районе Хабаровского края. Здесь ищут двух мужчин, которые в разное время отправились на рыбалку.

Фото: Управление СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия
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Как сообщили в краевом главке МЧС, неподалеку от села Нижние Халбы бесследно пропал мужчина 1972 года рождения. Его лодку спасатели нашли на берегу. Поисковики прочесали 7,5 километра акватории Амура и прибрежной полосы, но безуспешно. Сегодня к работам подключатся водолазы.

Утром 13 октября на Амуре в селе Верхнетамбовское перевернулась лодка, в которой находились двое мужчин. Одному из них удалось выбраться на берег, поиском его товарища сейчас занимаются спасатели и полицейские.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край

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