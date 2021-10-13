В Приморье завели уголовное дело после нападения собаки на ребенка

Во Владивостоке после нападения собаки на ребенка было возбуждено уголовное дело по факту халатности со стороны должностных лиц администрации города, сообщает официальный сайт Следственного управления СК РФ по Приморскому краю.

В медицинское учреждение Владивостока обратилась восьмилетняя девочка со ссадинами бедра. Она рассказала, что в районе улицы Нейбута на нее напала собака.

Следить, чтобы безнадзорных животных на улицах не было, обязаны должностные лица администрации муниципалитета, поэтому следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 293 УК РФ "Халатность".

Сейчас они устанавливают обстоятельства произошедшего, в рамках расследования допрашиваются свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза. Также будет дана оценка действиям или бездействию ответственных лиц.