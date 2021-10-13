За сутки в России подтверждено 28 717 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое 1 Москва 4410

2 Санкт-Петербург 2470

3 Московская область 1898

4 Самарская область 735

5 Нижегородская область 668

6 Республика Башкортостан 662

7 Воронежская область 647

8 Пермский край 561

9 Свердловская область 552

10 Республика Крым 544

11 Ростовская область 541

12 Красноярский край 436

13 Челябинская область 405

14 Иркутская область 395

15 Омская область 387

16 Оренбургская область 383

17 Волгоградская область 376

18 Саратовская область 374

19 Ставропольский край 373

20 Ульяновская область 357

21 Архангельская область 332

22 Удмуртская Республика 320

23 Алтайский край 315

24 Брянская область 310

25 Хабаровский край 304

26 Пензенская область 303

27 Смоленская область 301

28 Тверская область 297

29 Вологодская область 295

30 Калининградская область 290

31 Липецкая область 290

32 Ленинградская область 287

33 Тюменская область 276

34 Республика Карелия 272

35 Владимирская область 269

36 Республика Коми 265

37 Республика Саха (Якутия) 263

38 Белгородская область 259

39 Курская область 256

40 Севастополь 247

41 Краснодарский край 238

42 Забайкальский край 236

43 Псковская область 235

44 Ярославская область 230

45 Приморский край 221

46 Астраханская область 220

47 Ханты-Мансийский автономный округ 218

48 Орловская область 209

49 Ивановская область 209

50 Мурманская область 199

51 Новгородская область 192

52 Новосибирская область 191

53 Кемеровская область 171

54 Кировская область 169

55 Курганская область 165

56 Рязанская область 162

57 Тульская область 161

58 Тамбовская область 151

59 Костромская область 150

60 Калужская область 150

61 Республика Хакасия 146

62 Амурская область 131

63 Республика Дагестан 123

64 Томская область 119

65 Ямало-Ненецкий автономный округ 115

66 Республика Бурятия 114

67 Республика Чувашия 113

68 Республика Мордовия 107

69 Республика Татарстан 101

70 Кабардино-Балкарская Республика 96

71 Республика Северная Осетия-Алания 77

72 Чеченская Республика 75

73 Республика Ингушетия 69

74 Республика Марий Эл 68

75 Карачаево-Черкесская Республика 61

76 Республика Тыва 58

77 Сахалинская область 58

78 Республика Калмыкия 57

79 Республика Адыгея 56

80 Камчатский край 41

81 Еврейская автономная область 38

82 Республика Алтай 36

83 Чукотский автономный округ 20

84 Магаданская область 20

85 Ненецкий автономный округ 16 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 7 861 681 случай (+0,37%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки 1. Республика Алтай 0,16%

2. Сахалинская область 0,17%

3. Республика Калмыкия, Магаданская область 0,18% За последние сутки подтверждено 984 смертей Москва 72 Санкт-Петербург 65 Свердловская область 39 Краснодарский край 38 Нижегородская область 37 Ставропольский край 36 Республика Башкортостан 35 Пермский край 31 Пензенская область 29 Самарская область 29 Саратовская область 29 Ростовская область 26 Челябинская область 26 Алтайский край 26 Красноярский край 24 Волгоградская область 20 Оренбургская область 19 Республика Крым 17 Тюменская область 17 Липецкая область 13 Вологодская область 13 Удмуртская Республика 13 Брянская область 12 Республика Чувашия 12 Ульяновская область 12 Ханты-Мансийский автономный округ 12 Иркутская область 12 Воронежская область 11 Республика Коми 11 Астраханская область 11 Республика Дагестан 11 Московская область 10 Тульская область 10 Архангельская область 10 Республика Татарстан 10 Республика Хакасия 10 Рязанская область 9 Смоленская область 9 Новосибирская область 9 Ивановская область 8 Тверская область 8 Мурманская область 8 Тамбовская область 7 Карачаево-Черкесская Республика 7 Республика Саха (Якутия) 7 Владимирская область 6 Курская область 6 Приморский край 6 Калужская область 5 Костромская область 5 Ярославская область 5 Севастополь 5 Республика Мордовия 5 Кемеровская область 5 Ленинградская область 4 Республика Адыгея 4 Омская область 4 Республика Бурятия 4 Забайкальский край 4 Белгородская область 3 Республика Калмыкия 3 Кабардино-Балкарская Республика 3 Республика Марий Эл 3 Камчатский край 3 Сахалинская область 3 Республика Ингушетия 2 Республика Северная Осетия - Алания 2 Чеченская Республика 2 Кировская область 2 Курганская область 2 Хабаровский край 2 Республика Карелия 1 Ненецкий автономный округ 1 Калининградская область 1 Республика Алтай 1 Амурская область 1 Магаданская область 1 За весь период по России умерло 219 329 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 801 человек Москва 2567 Санкт-Петербург 1984 Московская область 1538 Республика Башкортостан 721 Республика Крым 568 Нижегородская область 495 Ульяновская область 480 Самарская область 478 Свердловская область 442 Архангельская область 383 Оренбургская область 374 Красноярский край 370 Краснодарский край 362 Астраханская область 348 Волгоградская область 344 Удмуртская Республика 313 Иркутская область 311 Ростовская область 309 Саратовская область 299 Воронежская область 298 Пермский край 292 Республика Коми 291 Липецкая область 287 Челябинская область 285 Ставропольский край 283 Хабаровский край 282 Республика Саха (Якутия) 273 Ленинградская область 267 Вологодская область 234 Брянская область 229 Ханты-Мансийский автономный округ 222 Республика Карелия 219 Забайкальский край 219 Приморский край 218 Белгородская область 214 Калининградская область 201 Севастополь 170 Ярославская область 169 Тюменская область 169 Ивановская область 168 Кемеровская область 168 Новгородская область 166 Мурманская область 160 Тамбовская область 156 Орловская область 153 Тульская область 153 Тверская область 150 Курская область 148 Калужская область 144 Республика Бурятия 132 Новосибирская область 131 Рязанская область 130 Псковская область 129 Амурская область 129 Республика Дагестан 128 Кировская область 127 Курганская область 119 Омская область 119 Республика Татарстан 110 Владимирская область 109 Смоленская область 102 Чеченская Республика 96 Республика Ингушетия 91 Республика Северная Осетия - Алания 81 Костромская область 78 Республика Мордовия 74 Кабардино-Балкарская Республика 73 Республика Чувашия 73 Республика Марий Эл 72 Республика Тыва 67 Сахалинская область 65 Алтайский край 64 Томская область 64 Республика Калмыкия 63 Ямало-Ненецкий автономный округ 62 Республика Адыгея 58 Карачаево-Черкесская Республика 44 Пензенская область 37 Магаданская область 26 Камчатский край 19 Ненецкий автономный округ 18 Еврейская автономная область 14 Республика Алтай 12 Республика Хакасия 11 За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 916 086. Мурашко анонсировал скорые итоги одновременной вакцинации от гриппа и COVID