За сутки в России подтверждено 28 717 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
- 1 Москва 4410
- 2 Санкт-Петербург 2470
- 3 Московская область 1898
- 4 Самарская область 735
- 5 Нижегородская область 668
- 6 Республика Башкортостан 662
- 7 Воронежская область 647
- 8 Пермский край 561
- 9 Свердловская область 552
- 10 Республика Крым 544
- 11 Ростовская область 541
- 12 Красноярский край 436
- 13 Челябинская область 405
- 14 Иркутская область 395
- 15 Омская область 387
- 16 Оренбургская область 383
- 17 Волгоградская область 376
- 18 Саратовская область 374
- 19 Ставропольский край 373
- 20 Ульяновская область 357
- 21 Архангельская область 332
- 22 Удмуртская Республика 320
- 23 Алтайский край 315
- 24 Брянская область 310
- 25 Хабаровский край 304
- 26 Пензенская область 303
- 27 Смоленская область 301
- 28 Тверская область 297
- 29 Вологодская область 295
- 30 Калининградская область 290
- 31 Липецкая область 290
- 32 Ленинградская область 287
- 33 Тюменская область 276
- 34 Республика Карелия 272
- 35 Владимирская область 269
- 36 Республика Коми 265
- 37 Республика Саха (Якутия) 263
- 38 Белгородская область 259
- 39 Курская область 256
- 40 Севастополь 247
- 41 Краснодарский край 238
- 42 Забайкальский край 236
- 43 Псковская область 235
- 44 Ярославская область 230
- 45 Приморский край 221
- 46 Астраханская область 220
- 47 Ханты-Мансийский автономный округ 218
- 48 Орловская область 209
- 49 Ивановская область 209
- 50 Мурманская область 199
- 51 Новгородская область 192
- 52 Новосибирская область 191
- 53 Кемеровская область 171
- 54 Кировская область 169
- 55 Курганская область 165
- 56 Рязанская область 162
- 57 Тульская область 161
- 58 Тамбовская область 151
- 59 Костромская область 150
- 60 Калужская область 150
- 61 Республика Хакасия 146
- 62 Амурская область 131
- 63 Республика Дагестан 123
- 64 Томская область 119
- 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 115
- 66 Республика Бурятия 114
- 67 Республика Чувашия 113
- 68 Республика Мордовия 107
- 69 Республика Татарстан 101
- 70 Кабардино-Балкарская Республика 96
- 71 Республика Северная Осетия-Алания 77
- 72 Чеченская Республика 75
- 73 Республика Ингушетия 69
- 74 Республика Марий Эл 68
- 75 Карачаево-Черкесская Республика 61
- 76 Республика Тыва 58
- 77 Сахалинская область 58
- 78 Республика Калмыкия 57
- 79 Республика Адыгея 56
- 80 Камчатский край 41
- 81 Еврейская автономная область 38
- 82 Республика Алтай 36
- 83 Чукотский автономный округ 20
- 84 Магаданская область 20
- 85 Ненецкий автономный округ 16
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 7 861 681 случай (+0,37%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
- 1. Республика Алтай 0,16%
- 2. Сахалинская область 0,17%
- 3. Республика Калмыкия, Магаданская область 0,18%
За последние сутки подтверждено 984 смертей
- Москва 72
- Санкт-Петербург 65
- Свердловская область 39
- Краснодарский край 38
- Нижегородская область 37
- Ставропольский край 36
- Республика Башкортостан 35
- Пермский край 31
- Пензенская область 29
- Самарская область 29
- Саратовская область 29
- Ростовская область 26
- Челябинская область 26
- Алтайский край 26
- Красноярский край 24
- Волгоградская область 20
- Оренбургская область 19
- Республика Крым 17
- Тюменская область 17
- Липецкая область 13
- Вологодская область 13
- Удмуртская Республика 13
- Брянская область 12
- Республика Чувашия 12
- Ульяновская область 12
- Ханты-Мансийский автономный округ 12
- Иркутская область 12
- Воронежская область 11
- Республика Коми 11
- Астраханская область 11
- Республика Дагестан 11
- Московская область 10
- Тульская область 10
- Архангельская область 10
- Республика Татарстан 10
- Республика Хакасия 10
- Рязанская область 9
- Смоленская область 9
- Новосибирская область 9
- Ивановская область 8
- Тверская область 8
- Мурманская область 8
- Тамбовская область 7
- Карачаево-Черкесская Республика 7
- Республика Саха (Якутия) 7
- Владимирская область 6
- Курская область 6
- Приморский край 6
- Калужская область 5
- Костромская область 5
- Ярославская область 5
- Севастополь 5
- Республика Мордовия 5
- Кемеровская область 5
- Ленинградская область 4
- Республика Адыгея 4
- Омская область 4
- Республика Бурятия 4
- Забайкальский край 4
- Белгородская область 3
- Республика Калмыкия 3
- Кабардино-Балкарская Республика 3
- Республика Марий Эл 3
- Камчатский край 3
- Сахалинская область 3
- Республика Ингушетия 2
- Республика Северная Осетия - Алания 2
- Чеченская Республика 2
- Кировская область 2
- Курганская область 2
- Хабаровский край 2
- Республика Карелия 1
- Ненецкий автономный округ 1
- Калининградская область 1
- Республика Алтай 1
- Амурская область 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 219 329 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 801 человек
- Москва 2567
- Санкт-Петербург 1984
- Московская область 1538
- Республика Башкортостан 721
- Республика Крым 568
- Нижегородская область 495
- Ульяновская область 480
- Самарская область 478
- Свердловская область 442
- Архангельская область 383
- Оренбургская область 374
- Красноярский край 370
- Краснодарский край 362
- Астраханская область 348
- Волгоградская область 344
- Удмуртская Республика 313
- Иркутская область 311
- Ростовская область 309
- Саратовская область 299
- Воронежская область 298
- Пермский край 292
- Республика Коми 291
- Липецкая область 287
- Челябинская область 285
- Ставропольский край 283
- Хабаровский край 282
- Республика Саха (Якутия) 273
- Ленинградская область 267
- Вологодская область 234
- Брянская область 229
- Ханты-Мансийский автономный округ 222
- Республика Карелия 219
- Забайкальский край 219
- Приморский край 218
- Белгородская область 214
- Калининградская область 201
- Севастополь 170
- Ярославская область 169
- Тюменская область 169
- Ивановская область 168
- Кемеровская область 168
- Новгородская область 166
- Мурманская область 160
- Тамбовская область 156
- Орловская область 153
- Тульская область 153
- Тверская область 150
- Курская область 148
- Калужская область 144
- Республика Бурятия 132
- Новосибирская область 131
- Рязанская область 130
- Псковская область 129
- Амурская область 129
- Республика Дагестан 128
- Кировская область 127
- Курганская область 119
- Омская область 119
- Республика Татарстан 110
- Владимирская область 109
- Смоленская область 102
- Чеченская Республика 96
- Республика Ингушетия 91
- Республика Северная Осетия - Алания 81
- Костромская область 78
- Республика Мордовия 74
- Кабардино-Балкарская Республика 73
- Республика Чувашия 73
- Республика Марий Эл 72
- Республика Тыва 67
- Сахалинская область 65
- Алтайский край 64
- Томская область 64
- Республика Калмыкия 63
- Ямало-Ненецкий автономный округ 62
- Республика Адыгея 58
- Карачаево-Черкесская Республика 44
- Пензенская область 37
- Магаданская область 26
- Камчатский край 19
- Ненецкий автономный округ 18
- Еврейская автономная область 14
- Республика Алтай 12
- Республика Хакасия 11
За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 916 086.