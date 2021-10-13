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13.10.2021 11:45
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 28 717 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 28 717 случаев COVID-19 в 85 регионах. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев - 8,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое
  • 1 Москва 4410
  • 2 Санкт-Петербург 2470
  • 3 Московская область 1898
  • 4 Самарская область 735
  • 5 Нижегородская область 668
  • 6 Республика Башкортостан 662
  • 7 Воронежская область 647
  • 8 Пермский край 561
  • 9 Свердловская область 552
  • 10 Республика Крым 544
  • 11 Ростовская область 541
  • 12 Красноярский край 436
  • 13 Челябинская область 405
  • 14 Иркутская область 395
  • 15 Омская область 387
  • 16 Оренбургская область 383
  • 17 Волгоградская область 376
  • 18 Саратовская область 374
  • 19 Ставропольский край 373
  • 20 Ульяновская область 357
  • 21 Архангельская область 332
  • 22 Удмуртская Республика 320
  • 23 Алтайский край 315
  • 24 Брянская область 310
  • 25 Хабаровский край 304
  • 26 Пензенская область 303
  • 27 Смоленская область 301
  • 28 Тверская область 297
  • 29 Вологодская область 295
  • 30 Калининградская область 290
  • 31 Липецкая область 290
  • 32 Ленинградская область 287
  • 33 Тюменская область 276
  • 34 Республика Карелия 272
  • 35 Владимирская область 269
  • 36 Республика Коми 265
  • 37 Республика Саха (Якутия) 263
  • 38 Белгородская область 259
  • 39 Курская область 256
  • 40 Севастополь 247
  • 41 Краснодарский край 238
  • 42 Забайкальский край 236
  • 43 Псковская область 235
  • 44 Ярославская область 230
  • 45 Приморский край 221
  • 46 Астраханская область 220
  • 47 Ханты-Мансийский автономный округ 218
  • 48 Орловская область 209
  • 49 Ивановская область 209
  • 50 Мурманская область 199
  • 51 Новгородская область 192
  • 52 Новосибирская область 191
  • 53 Кемеровская область 171
  • 54 Кировская область 169
  • 55 Курганская область 165
  • 56 Рязанская область 162
  • 57 Тульская область 161
  • 58 Тамбовская область 151
  • 59 Костромская область 150
  • 60 Калужская область 150
  • 61 Республика Хакасия 146
  • 62 Амурская область 131
  • 63 Республика Дагестан 123
  • 64 Томская область 119
  • 65 Ямало-Ненецкий автономный округ 115
  • 66 Республика Бурятия 114
  • 67 Республика Чувашия 113
  • 68 Республика Мордовия 107
  • 69 Республика Татарстан 101
  • 70 Кабардино-Балкарская Республика 96
  • 71 Республика Северная Осетия-Алания 77
  • 72 Чеченская Республика 75
  • 73 Республика Ингушетия 69
  • 74 Республика Марий Эл 68
  • 75 Карачаево-Черкесская Республика 61
  • 76 Республика Тыва 58
  • 77 Сахалинская область 58
  • 78 Республика Калмыкия 57
  • 79 Республика Адыгея 56
  • 80 Камчатский край 41
  • 81 Еврейская автономная область 38
  • 82 Республика Алтай 36
  • 83 Чукотский автономный округ 20
  • 84 Магаданская область 20
  • 85 Ненецкий автономный округ 16

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 7 861 681 случай (+0,37%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки
  • 1. Республика Алтай 0,16%
  • 2. Сахалинская область 0,17%
  • 3. Республика Калмыкия, Магаданская область 0,18%
За последние сутки подтверждено 984 смертей
  1. Москва 72
  2. Санкт-Петербург 65
  3. Свердловская область 39
  4. Краснодарский край 38
  5. Нижегородская область 37
  6. Ставропольский край 36
  7. Республика Башкортостан 35
  8. Пермский край 31
  9. Пензенская область 29
  10. Самарская область 29
  11. Саратовская область 29
  12. Ростовская область 26
  13. Челябинская область 26
  14. Алтайский край 26
  15. Красноярский край 24
  16. Волгоградская область 20
  17. Оренбургская область 19
  18. Республика Крым 17
  19. Тюменская область 17
  20. Липецкая область 13
  21. Вологодская область 13
  22. Удмуртская Республика 13
  23. Брянская область 12
  24. Республика Чувашия 12
  25. Ульяновская область 12
  26. Ханты-Мансийский автономный округ 12
  27. Иркутская область 12
  28. Воронежская область 11
  29. Республика Коми 11
  30. Астраханская область 11
  31. Республика Дагестан 11
  32. Московская область 10
  33. Тульская область 10
  34. Архангельская область 10
  35. Республика Татарстан 10
  36. Республика Хакасия 10
  37. Рязанская область 9
  38. Смоленская область 9
  39. Новосибирская область 9
  40. Ивановская область 8
  41. Тверская область 8
  42. Мурманская область 8
  43. Тамбовская область 7
  44. Карачаево-Черкесская Республика 7
  45. Республика Саха (Якутия) 7
  46. Владимирская область 6
  47. Курская область 6
  48. Приморский край 6
  49. Калужская область 5
  50. Костромская область 5
  51. Ярославская область 5
  52. Севастополь 5
  53. Республика Мордовия 5
  54. Кемеровская область 5
  55. Ленинградская область 4
  56. Республика Адыгея 4
  57. Омская область 4
  58. Республика Бурятия 4
  59. Забайкальский край 4
  60. Белгородская область 3
  61. Республика Калмыкия 3
  62. Кабардино-Балкарская Республика 3
  63. Республика Марий Эл 3
  64. Камчатский край 3
  65. Сахалинская область 3
  66. Республика Ингушетия 2
  67. Республика Северная Осетия - Алания 2
  68. Чеченская Республика 2
  69. Кировская область 2
  70. Курганская область 2
  71. Хабаровский край 2
  72. Республика Карелия 1
  73. Ненецкий автономный округ 1
  74. Калининградская область 1
  75. Республика Алтай 1
  76. Амурская область 1
  77. Магаданская область 1

За весь период по России умерло 219 329 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 21 801 человек
  1. Москва 2567
  2. Санкт-Петербург 1984
  3. Московская область 1538
  4. Республика Башкортостан 721
  5. Республика Крым 568
  6. Нижегородская область 495
  7. Ульяновская область 480
  8. Самарская область 478
  9. Свердловская область 442
  10. Архангельская область 383
  11. Оренбургская область 374
  12. Красноярский край 370
  13. Краснодарский край 362
  14. Астраханская область 348
  15. Волгоградская область 344
  16. Удмуртская Республика 313
  17. Иркутская область 311
  18. Ростовская область 309
  19. Саратовская область 299
  20. Воронежская область 298
  21. Пермский край 292
  22. Республика Коми 291
  23. Липецкая область 287
  24. Челябинская область 285
  25. Ставропольский край 283
  26. Хабаровский край 282
  27. Республика Саха (Якутия) 273
  28. Ленинградская область 267
  29. Вологодская область 234
  30. Брянская область 229
  31. Ханты-Мансийский автономный округ 222
  32. Республика Карелия 219
  33. Забайкальский край 219
  34. Приморский край 218
  35. Белгородская область 214
  36. Калининградская область 201
  37. Севастополь 170
  38. Ярославская область 169
  39. Тюменская область 169
  40. Ивановская область 168
  41. Кемеровская область 168
  42. Новгородская область 166
  43. Мурманская область 160
  44. Тамбовская область 156
  45. Орловская область 153
  46. Тульская область 153
  47. Тверская область 150
  48. Курская область 148
  49. Калужская область 144
  50. Республика Бурятия 132
  51. Новосибирская область 131
  52. Рязанская область 130
  53. Псковская область 129
  54. Амурская область 129
  55. Республика Дагестан 128
  56. Кировская область 127
  57. Курганская область 119
  58. Омская область 119
  59. Республика Татарстан 110
  60. Владимирская область 109
  61. Смоленская область 102
  62. Чеченская Республика 96
  63. Республика Ингушетия 91
  64. Республика Северная Осетия - Алания 81
  65. Костромская область 78
  66. Республика Мордовия 74
  67. Кабардино-Балкарская Республика 73
  68. Республика Чувашия 73
  69. Республика Марий Эл 72
  70. Республика Тыва 67
  71. Сахалинская область 65
  72. Алтайский край 64
  73. Томская область 64
  74. Республика Калмыкия 63
  75. Ямало-Ненецкий автономный округ 62
  76. Республика Адыгея 58
  77. Карачаево-Черкесская Республика 44
  78. Пензенская область 37
  79. Магаданская область 26
  80. Камчатский край 19
  81. Ненецкий автономный округ 18
  82. Еврейская автономная область 14
  83. Республика Алтай 12
  84. Республика Хакасия 11

За весь период выписано по выздоровлении по России - 6 916 086.

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