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13.10.2021 10:36
Рубрика: Власть

Дмитрий Богданов: Повышение рейтингов - результат экономического роста

Текст: Олег Дмитриев (Самара)
В начале октября международное рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Самарской области и рейтинг приоритетного необеспеченного долга на уровне "ВВ+". При этом прогноз рейтингов был изменен со "стабильного" на "позитивный".
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области
Фото: Минэкономразвития и инвестиций Самарской области

Министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов рассказал о взаимосвязи роста доверия международных рейтинговых экспертов и общего улучшения экономической ситуации.

Фото: Пресс-служба правительства Самарской области
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Сейчас по уровню кредитного рейтинга по шкале S&P Самарская область занимает лидирующую позицию, уступая только Москве и Ямало-Ненецкому автономному округу. Прогноз "позитивный" означает возможность перехода региона в "элитную" группу с инвестиционным "страновым" уровнем рейтинга "ВВВ-". По мнению экспертов, к улучшению позиций региона привела работа по увеличению доходов бюджета и снижению долговой нагрузки. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров неоднократно подчёркивал, что это позволяет создать запас прочности и открывает для регионов новые возможности.

Аналитики S&P повысили оценку долговой нагрузки Самарской области после улучшения её долговых показателей. Специалисты международного агентства отметили, что финансовое руководство области имеет значительный опыт в области контроля расходов и спрогнозировали, что в 2021-2023 годах показатели бюджета останутся сильными. Стабильные темпы роста налоговых доходов, как сообщил Дмитрий Богданов, обусловлены улучшением общеэкономических показателей (экономические показатели в процентном соотношении приведены относительно аналогичному периоду предыдущего года).

- Повышение кредитных рейтингов Самарской области - результат роста общеэкономических показателей. В 2021 году мы отмечаем восстановление допандемийного уровня экономики, а в некоторых отраслях и опережение 2019 года, - рассказал Дмитрий Богданов. - Индекс выпуска товаров и услуг в базовых видах экономической деятельности, таких как промышленность, сельское хозяйство, транспорт, хранение, строительство и торговля, за второй квартал 2021 года вырос на 18,5%. Такие темпы роста показателя позволили полностью компенсировать спад 2020 года. Растет промышленное производство: соответствующий индекс за январь-август 2021 года вырос на 5,2%. Восстанавливается и инвестиционная активность: инвестиции в основной капитал за первое полугодие 2021 года увеличились на 32,7% и на 15,2% превысили допандемийный показатель 2019 года. Наш регион лидирует в ПФО по темпам развития строительной отрасли. Объем строительных работ и ввод жилья за восемь месяцев 2021 года увеличились в полтора раза. На фоне продолжающейся тенденции роста реальной заработной платы наметилось и восстановление покупательского спроса. Численность безработных граждан с начала года сократилась в 2,7 раза, а уровень официальной безработицы - 0,98% - близок к допандемийному.

Говоря об инвестиционной активности, надо добавить, что в Самарской области для работы с инвесторами создана специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций, которое оказывает бизнесу всестороннюю поддержку в режиме "одного окна".

В регионах Власть Работа власти Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самарская область. Правильный выбор для инвестиций

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