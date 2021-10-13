Домашнее видеонаблюдение от "Ростелекома" - безопасность и уверенность

Современные технологии предоставляют нам колоссальные возможности, которые ранее было невозможно даже представить. Интернет вещей, "умный дом", управление гаджетами и процессами на расстоянии, - лишь малый список.

Одно из ноу-хау, прочно вошедшее в нашу жизнь - это способность дистанционно наблюдать за тем, что происходит дома. Им пользуются уже тысячи пермяков, осознавших, что такого рода контроль - это уверенность в будущем, это - безопасность жилища.

Существует пять причин установить видеонаблюдение у себя в квартире. Если вы беспокоитесь за ребенка, когда он остается дома один, хулиганят домашние животные, во дворе неохраняемая автопарковка, вы отсутствуете в квартире по будням дольше, чем два часа и серьезно относитесь к безопасности личных видеоданных.

Если вы ответили "Да" хотя бы на один из этих пунктов, то вопрос домашнего видеонаблюдения уже назрел. Для вышеперечисленных ситуаций подойдет сервис "Видеонаблюдение" от "Ростелекома".

С помощью этого сервиса вы всегда будете в курсе того, что происходит у вас дома или на парковке. Это дает возможность оперативно реагировать на возникающие проблемы. Наблюдать за происходящим вы сможете из любой точки земного шара, где есть интернет. Достаточно зайти в личный кабинет, пароль от которого есть только у хозяина оборудования.

Подключение и настройка видеокамеры - процесс довольно простой, сделать это можно самостоятельно.

Система видеонаблюдения подстраивается под потребности и пожелания владельцев квартиры: количество камер, их расположение и способ получения уведомлений о событиях (движение в кадре, посторонние звуки, перекрытие обзора или отключение камеры). Камеру можно установить не только внутри квартиры, но и снаружи, направив ее на детскую площадку или автостоянку. Изображение с камер транслируются в режиме реального времени, а видеопоток сохраняется в облачном хранилище: 1, 7, 14 или 30 дней в зависимости от выбранного тарифа.

Камеры внешнего и внутреннего наблюдения от "Ростелекома" вандалоустойчивы, не боятся перепадов температур и осадков. Все они ведут съемку в HD-качестве, оснащены инфракрасной подсветкой для ночного режима.

Вопрос сохранности персональных данных стоит сегодня наиболее остро в связи с многочисленными случаями атак кибервзломщиков. Личные данные абонентов обеспечены надежной киберзащитой от цифровых угроз. Без сомнения, теперь технологии - не роскошь, а доступное средство безопасности.

Источник: Пресс-релиз компании "Ростелеком"