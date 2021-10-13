Губернатор Пензенской области подписал соглашение с ДОМ.РФ

В Москве состоялась рабочая встреча губернатора Пензенской области Олега Мельниченко и генерального директора "ДОМ.РФ" Виталия Мутко.

Стороны подписали меморандум, предусматривающий использование механизма облигаций ДОМ.РФ для финансирования ремонта и замены инфраструктуры в регионе. Полученные средства, в частности, будут использованы при реконструкции коммунальных сетей для жилищного строительства в Пензенской области.

Как сообщил Виталий Мутко, Пензенская область станет одним из первых регионов, где будет реализован механизм облигаций для финансирования инфраструктуры. Его применение в конечном итоге позволит повысить доступность жилья для жителей. Инвестиции со стороны ДОМ.РФ в подготовку коммунальной инфраструктуры двух микрорайонов дадут возможность построить 2,5 миллиона квадратных метров жилья и поднять качество жизни в областном центре. Согласно утвержденной дорожной карте, будет реализован пилотный проект по созданию инфраструктуры и строительству 100 тысяч квадратных метров нового жилья на территории Октябрьского района Пензы. Предусматривается реконструкция канализационного коллектора от улицы Серпуховской до улицы Кирпичной.

Заявку на финансирование второго проекта стоимостью два миллиарда рублей планируется подать от Пензенской области в 2022 году. Предусмотрена реконструкция коммунальных сетей в правобережной и южной части Пензы. Это будет способствовать развитию строительства жилищных комплексов и сопутствующей инфраструктуры на территории микрорайонов Южная поляна, Веселовка, Терновка, Ахуны, ГПЗ-24, Шуист, центр городе, а также в Пензенском районе.

- Сегодня сделан первый и ключевой шаг на пути к реализации двух проектов, что даст возможность приступить к модернизации коммунальных сетей Пензы уже в 2022-2023 годах. Сотрудничество с ДОМ.РФ открывает перед регионом широкие возможности по реализации других перспективных проектов, направленных на улучшение качества жизни наших граждан, создание комфортной среды в городах и селах. Все это станет возможным за счет привлечения механизмов ДОМ.РФ, - отметил Олег Мельниченко.

Сотрудничество между Пензенской областью и ДОМ.РФ будет продолжено и по другим направлениям.

В регионе действует реализуемая совместно с банком ДОМ.РФ через Агентство ипотечного кредитования Пензенской области программа льготной ипотеки. За девять месяцев этого года было выдано 539 кредитов на общую сумму более миллиард рублей. На сегодня Пензенская область занимает первое место среди регионов России по выдаче средств в рамках данной программы среди партнеров банка ДОМ.РФ.

- Региональные застройщики признают, что повышение доступности ипотеки явилось одной из самых эффективных мер поддержки строительной отрасли в сложившихся социально-экономических условиях, - отметил глава региона.

Кстати

Особое внимание региональные власти уделяют вопросам водоснабжения и водоотведения. Аварии на канализационном коллекторе стали острой проблемой, так как стоки попадают в реку Суру. В связи с этим в следующем году планируется разработать проектно-сметную документацию на 39 объектов очистки сточных вод. До 2024 года построить 23 и реконструировать девять очистных сооружений. До 2030 года аналогичные работы проведут не только в областном центре, но и Каменке, Никольске, Иссе, Мокшане. Параллельно будет реализовываться проект "Чистая вода Пензенской области". В этом году на основании заявок органов местного самоуправления проведены работы по капитальному ремонту и строительству объектов водоснабжения в муниципалитетах за счет средств регионального бюджета на сумму более 200 миллионов рублей. В программу вошли 163 объекта - водонапорные башни, артезианские скважины и водопроводные сети. Подготовлены и направлены в адрес курирующих министерств заявки на участие в программе в следующем году. Благодаря ее реализации доступ к чистой питьевой воде получат порядка 80 тысяч жителей Пензенской области.