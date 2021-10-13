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13.10.2021 09:30
Рубрика: Культура

Какие новые постановки подготовили для зрителей кировские театры

Текст: Ольга Демина (Киров)
Российская газета - Неделя - Приволжье № 234(8585)
Театры "На Спасской", Кировский кукольный имени Афанасьева и областной драматический имени Кирова порадовали земляков премьерными спектаклями.
Многим зрителям хотелось бы приблизиться к маленьким героям спектакля "Простодурсен". Фото: Кировский кукольный театр имени Афанасьева Многим зрителям хотелось бы приблизиться к маленьким героям спектакля "Простодурсен". Фото: Кировский кукольный театр имени Афанасьева
Многим зрителям хотелось бы приблизиться к маленьким героям спектакля "Простодурсен". Фото: Кировский кукольный театр имени Афанасьева

Очень "Стойкий оловянный солдатик"

Любой театр, как правило, начинается с вешалки. Но в случае с кировским "Театром на Спасской" постулат Станиславского не работает: сегодня здесь все начинается с фойе, в котором организованы три фотозоны с декорациями из премьерного спектакля "Стойкий оловянный солдатик".

Фото: пресс-служба Театра оперы и балета Удмуртии
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Юные и взрослые зрители выстраиваются в очередь, чтобы запечатлеть себя рядом с героями сказки Ганса Христиана Андерсена или на фоне бумажных корабликов. Не меньший интерес вызывают детские рисунки, развешанные по стенам фойе: к открытию сезона и премьере "Стойкого оловянного солдатика" театр объявил творческий конкурс "Тайная жизнь игрушек". Авторы лучших работ получат сладкие призы.

Почти двести лет мир перечитывает сказку датского писателя, но каждый раз люди открывают в ней что-то новое.

- Андерсен написал очень короткую, но такую невероятную сказку, где звучат темы любви, одиночества, непохожести, стойкости,- рассказывает Юлия Ионушайте, завлит "Театра на Спасской". - Нам очень хотелось рассказать эту историю со сцены и сделать это так, чтобы для детей спектакль стал драгоценным воспоминанием, надолго остался жить в их сердцах. Чтобы в будущем им снова и снова хотелось возвращаться в театр, где они пережили такие настоящие и искренние эмоции.

Над декорациями и костюмами к сказке работала известный сценограф Мария Лукка - дважды номинант на Национальную театральную премию "Золотая маска". "Стойкий оловянный солдатик" - ее дебют в "Театре на Спасской". Музыку к спектаклю, в котором задействована почти вся труппа, написал кировский композитор и музыкант Станислав Хусаинов.

С куклами в открытую

В Кировском театре кукол имени Афанасьева сразу две премьеры - "Котенок по имени Гав" (веселый, легкий, полный мягкого юмора и чудесной игры со словами) для самых, самых маленьких и спектакль "Простодурсен. Зима от начала до конца".

По словам режиссера Дмитрия Вихрецкого, спектакль "Простодурсен..." - это кинематографическая реконструкция событий, некогда происходивших в Приречной стране. Режиссер создал на сцене неповторимый бинарный мир, гармонично соединивший кино и театр, а помогли ему в этом художник Виктория Ельцова, композитор Никита Нефедов и актеры Ульяна Синицына, Мария Михалева, Дмитрий Троицкий, Валерий Арсеньев и Егор Паншин.

Фото: Светлана Ульянова
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Актеры работают открыто с небольшими штоковыми марионетками на нескольких высоких столиках. На каждом из них создан миниатюрный интерьер домика, в котором живут герои спектакля. Вся механика сцены, все гибридное устройство высокотехнологичной постановки раскрыто как на ладони. Но открытый прием - это еще не все: на экране, встроенном в верхнюю часть декорации, появляется кинокартинка. Причем не монтажная запись прежде отснятого видео, а хромакей (технология совмещения двух и более изображений или кадров в одной композиции. - Прим. ред.) в режиме реального времени. Дети смотрят на все это затаив дыхание.

Актеры в черных костюмах и черных перчатках работают с куклами на столах, камеры снимают происходящее.

- С помощью цифровой аппаратуры весь черный цвет вычитается из видеосигнала, и на экран вместе с передвижениями кукол в локациях выводится анимационный фон - жилые пространства, картины природы в разное время года, праздничный стол с марципанами и многое другое,- объясняет происходящее на сцене Андрей Антонов, завлит театра кукол. - Необычный художественный прием работает как увеличительное стекло: маленькая, малоизвестная страна с минимальным числом жителей превращается на экране в большую и славную. Простые события становятся значительными фактами жизни. Обыденные и внешне маловажные истории приобретают статус серьезной художественной правды. Другими словами, происходит культурный инсайт.

Наверное, многим из зрителей захотелось приблизиться к маленьким героям на сцене, почувствовать их "плоть и кровь", пожать руку, помочь кому-нибудь из них затопить крохотную железную печку... Пожить вместе с ними в Приречной стране, побросать "бульки" в речку с милым Простодурсеном, послушать веселые песенки Октавы, немного погрустить со Сдобсеном о том, как трудно быть Сдобсеном с утра до вечера.

Спектакль о любви и прощении

На большой сцене Кировского драматического театра тоже премьера: 8 и 9 октября зрители увидели комедию "Детектор лжи" по пьесе Василия Сигарева.

Художественный руководитель и режиссер Евгений Ланцов регулярно балует кировчан премьерами, поэтому его новую работу кировчане ждали с нетерпением. Игра в спектакле "Детектор лжи" - дебют поступивших на вятскую сцену в новом, 145-м сезоне заслуженной артистки Республики Башкортостан Светланы Закировой и артиста Яна Воробьева. В постановке они играют главных героев Надю и Бориса - тем интереснее посмотреть новичков в работе. Роль гипнотизера Лебедева исполняет Артем Ефимов. Над сценографией и костюмами работал художник-постановщик Андрей Медведев.

Фото: Анна Соловьева
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Сюжет прост: Боря Бызов, отметив с друзьями выдачу зарплаты, спрятал деньги, а наутро не смог вспомнить куда. Впереди - новогодние праздники и поездка к матери, поэтому его жена Надя подошла к решению проблемы нетрадиционно: пригласила дипломированного гипнотизера Лебедева. Специалист, рассчитывающий на короткий сеанс гипноза и честно заработанные, впадает в тихий ужас - мало того что все идет не по плану, так еще из всевозможных шкафчиков сознания Бориса начинают выползать малоприятные для Нади "скелеты", и это только начало истории...

- Это трогательная пьеса о любви и прощении, о том, как в суете и погоне за благосостоянием важно слышать, беречь и ценить своего супруга или спутницу жизни, всегда помнить и видеть друг в друге самых родных и близких людей. Наговорить глупостей и обидеть человека - легко, а вот найти слова для примирения может далеко не каждый, - рассказывает о спектакле Евгений Ланцов. - Наши герои хотят казаться лучше, чем они есть, и делают для этого все. Внезапно вскрывшаяся правда больно ранит их, но под Рождество случается чудо, и все заканчивается хорошо.

Кстати

В "Оловянном солдатике" роль Мальчика исполняет десятилетний Ярослав Масленников. Артистка театра Елена Васильева играет сразу две роли - Кухарки и Женщины. Спектакль поставлен в рекордно короткие сроки: репетиции начались в начале августа, а премьера состоялась в первых числах октября.

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